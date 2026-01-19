Μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό οι παίκτες του Παναιτωλικού πήγαν στην εξέδρα των οργανωμένων και ακούσαν τα παράπονα τους.

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να... σηκώσει κεφάλι, καθώς έχασε από τον Λεβαδειακό στο Αγρίνιο με 3-1, έχοντας στο πρώτο μέρος κάκιστη εμφάνιση, κατά το οποίο δέχτηκαν τρία γκολ. Η εικόνα της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων των Καναρινιών, οι οποίοι αποδοκίμασαν την ομάδα τους, ενώ ακούστηκαν συνθήματα κατά πάντων.

Μετά το ματς οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου πήγαν μπροστά στη θύρα 6 και άκουσαν τα σοβαρά παράπονα των οργανωμένων φιλάθλων, για ακόμα μια φορά. Οι Warriors ζήτησαν εξηγήσεις από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του για τις διαδοχικές απογοητευτικές εμφανίσεις, με τον εκ των αρχηγών Χρίστο Σιέλη να είναι από αυτούς που βγήκαν μπροστά για να «εκπροσωπήσουν» την ομάδα.

Η «συνομιλία» των δυο πλευρών κράτησε για λίγα λεπτά και οι ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού υποσχέθηκαν πως θα τα δώσουν όλα μέχρι τέλους για να... γυρίσουν τον διακόπτη.

Την επόμενη αγωνιστική τα Καναρίνια θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο γαι τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.