Παπαδόπουλος: «Ήμασταν καταπληκτικοί, σε κάθε ματς οι παίκτες μου κάνουν κατάθεση ψυχής»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της Cosmote TV μετά το «διπλό» του Λεβαδειακού στην έδρα του Παναιτωλικού.

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις. Οι 4οι Βοιωτοί επικράτησαν στην έδρα του Παναιτωλικού με 3-1, έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες της διοργανώσεις και αύξησαν τη διαφορά τους από τον 5ο Παναθηναϊκό στους 9 βαθμούς, έχοντας βέβαια ματς περισσότερο.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο και τόνισε πως οι παίκτες του κάνουν κατάθεση ψυχής σε κάθε ματς.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου

«Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό, αφού ήμασταν καταπληκτικοί, πετυχαίνοντας τρία γκολ και παίζοντας ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε διαχείριση, αλλά ήθελα να κρατούσαμε λίγο την μπάλα, κάτι που το δικαιολογώ. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει πίεση με τα τελευταία αποτελέσματα και δεν ήταν καθόλου εύκολο για εμάς το παιχνίδι.

Η ομάδα μας συνεχίζει να είναι ψηλά στη βαθμολογία και να προσπαθήσουμε να διατηρηθούμε εκεί και στη συνέχεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αφού σε κάθε ματς κάνουν κατάθεση ψυχής. Θέλουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, γιατί αν κάνουμε αυτά τα λάθη όταν προηγείσαι με τρία γκολ, το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει.

Είναι χαρά μας που σκοράρουν όλοι οι παίκτες, η επίθεση μας πηγαίνει πολύ καλά, αφού έχουμε ελευθερία κινήσεων. Είμαστε χαρούμενοι που η ομάδα έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και σκοράρει συνεχώς».