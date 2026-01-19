Αναστασίου: «Ο διακόπτης γυρνάει, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Παναιτωλικού από το Λεβαδειακό.

O Παναιτωλικός διεύρυνε το αρνητικό του σερί στις πέντε διαδοχικήες ήττες, καθώς έχασε από τον Λεβαδειακό στο Αγρίνιο με 3-1. Ο προπονητής των Καναρινιών, Γιάννης Αναστασίου, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως η ομάδα του μπορεί να... γυρίσει το διακόπτη, όμως στάθηκε ξανά στην ανάγκη της ομάδας για ενίσχυση.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

Για το κατά πόσο η ομάδα του βρίσκεται υπό πίεση: «Κάθε παιχνίδι είσαι υπό πίεση. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος, κάθε ματς είναι κρίσιμο και σημαντικό και έχεις στόχο να πάρεις κάτι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, δεν υπάρχει ματς που να πούμε ότι το έχουμε “καθαρίσει” από πριν».

Για το τι έφταιξε και η ομάδα του δεν είχε την εικόνα που έπρεπε: «Είναι πράγματα που είναι δύσκολα να τα εξηγήσεις και αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα. Εμείς αυτό που δουλέψαμε και είπαμε ήταν να ξεκινήσουμε δυναμικά απέναντι σε ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο.

Εμείς δεχθήκαμε γελοίο γκολ στα πρώτα λεπτά, στο πρώτο δεκάλεπτο ήμασταν πίσω με δύο γκολ.Σε κάθε φάση ο αντίπαλος δημιουργούσε πρόβλημα. Με τέτοια εικόνα δε μπορείς να περιμένεις πολλά. Το καλό είναι ότι βγάλαμε αντίδραση, είχαμε την ευκαιρία με τον Άλεξιτς αλλά είμαστε δύσκολοι στο γκολ».

Για το αν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση: «Σίγουρα γυρνάει ο διακόπτης. Η ομάδα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση όταν ανέλαβα τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το έχω πει εδώ και καιρό. Θα φανεί στην πορεία».