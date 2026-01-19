Η «ελληνική La Masia» του ΠΑΟΚ που δεν σταματά να παράγει παίκτες

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τη «La Masia» του ΠΑΟΚ, μια δεξαμενή ταλέντων που παράγει ποδοσφαιριστές με παιδεία, χαρακτήρα και ετοιμότητα για το υψηλό επίπεδο

Δεν είναι σύμπτωση, ούτε πυροτέχνημα. Ο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια χτίζει μεθοδικά τη δική του δεξαμενή ταλέντων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το Νο1 ταλέντο των τελευταίων χρόνων, τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι τον Δημήτρη Χατσίδη για τον οποίο σήμερα όλοι μιλάνε και τον Ανέστη Μύθου, που «έβγαλε μάτια» μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης», το μοντέλο δεν αλλάζει – απλώς επιβεβαιώνεται.

Πέραν όλων των άλλων επαίνων, τίτλων και βραβείων ο «Δικέφαλος» παραμένει να αποτελεί μια γόνιμη εστία, ένα πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυμα για όποιον επιλέξει να εμπιστευτεί το παιδί του. Αν το επιλέξουν μικρό – με αυστηρά και αδιάβλητα κριτήρια – θα το κάνουν ποδοσφαιριστή. Θα το κάνουν όμως και άνθρωπο. Ίσως περισσότερο απ’ όσο το ίδιο το σχολείο. Στην Τούμπα επενδύουν στο παιδί συνολικά. Του προσφέρουν ηρεμία, χώρο, τους κατάλληλους προπονητές, επιστημονική υποστήριξη, φροντίδα για το σώμα και το μυαλό, διατροφή, μέριμνα για το σχολείο. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στη χρυσή απόσταση από την οικογένεια: όχι μακριά, αλλά ούτε και πολύ κοντά.

Κάπως έτσι, ο «Δικέφαλος» έχει μετατραπεί στη δική του «ελληνική La Masia». Μια δεξαμενή ταλέντων που δεν παράγει απλώς ποδοσφαιριστές, αλλά παίκτες με ποδοσφαιρική παιδεία. Παιδιά που μαθαίνουν το άθλημα σωστά, δουλεύουν πάνω σε γερές βάσεις και αποκτούν από νωρίς ψυχολογικό πλεονέκτημα, γιατί μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλον πρωταθλητισμού και υψηλών αγωνιστικών εντάσεων. Δεν φοβούνται τη στιγμή. Την έχουν ζήσει από μικροί.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που φέτος οργιάζει και θεωρείται, όχι άδικα, ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται αυτή την εποχή στο πρωτάθλημά μας, δεν προέκυψε από τύχη. Εμείς δεν πέσαμε απ’ τα σύννεφα. Είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε ζήσει εδώ και χρόνια την ποδοσφαιρική εξέλιξη του 22χρονου διεθνή Βολιώτη, από τότε που ήταν ένα παιδί που μάθαινε το παιχνίδι του μέχρι να γίνει ο παίκτης που σήμερα καθορίζει ρυθμούς και αποτελέσματα.

Να δείτε, τι ακολουθεί από πίσω…

Ο δρόμος της δουλειάς με είχε οδηγήσει τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές στα γήπεδα, εκεί όπου μικρά παιδιά ζούσαν το όνειρό τους, προσπαθώντας να γίνουν ποδοσφαιριστές. Εκεί έμαθα πως, όπως και στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, είναι σοφό να δίνεις τον χρόνο που απαιτείται για να γίνουν τα πράγματα σωστά. Γι’ αυτό και, μέσα στη βαθύτατα τοξική ατμόσφαιρα των ελληνικών πρωταθλημάτων, όπως έχω ξαναγράψει και θα το κάνω με κάθε αφορμή, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ αποτελούν ένα success story. Όχι μόνο ποδοσφαιρικό. Ένα success story της αληθινής ζωής.

Γι’ αυτό και στη Μικράς Ασίας το λένε με πάσα βεβαιότητα: από πίσω υπάρχουν ποδοσφαιριστές έτοιμοι για κάθε θέση. Από τερματοφύλακα και στόπερ, μέχρι χαφ και φορ. Κάποια ονόματα είναι ήδη γνωστά, κάποια άλλα όχι ακόμη. Σας λέει κάτι, για παράδειγμα, το όνομα Τουρσουνίδης; Ο Κωνσταντίνος, ανιψιός του Γιώργου Τουρσουνίδη με τη μεγάλη διαδρομή στον σύλλογο, είναι ένα από τα παιδιά που ετοιμάζονται να κάνουν σύντομα το βήμα από το ποδόσφαιρο των ακαδημιών σε αυτό των επαγγελματιών.

Κέρδισαν μια θέση στο rotation

Η δουλειά που γίνεται στα «ασπρόμαυρα» τμήματα υποδομής είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Το κρίσιμο, όμως, είναι ότι η παραγωγή δεν σταματά. Οι πιο πρόσφατοι που μπήκαν στο ροτέισον και άρχισαν να παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους είναι ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Χατσίδης. Παιδιά που δεν μπήκαν στα εύκολα, αλλά κατευθείαν στα δύσκολα. Όπως και ο Δημήτρης Μοναστηρλής, που πήρε χρόνο συμμετοχής σε νοκ άουτ αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, σε συνθήκες που δεν συγχωρούν λάθη.

Ο Χατσίδης είναι στον ΠΑΟΚ από τα επτά του χρόνια. Στα πρώτα βήματα έκανε το δρομολόγιο Κοζάνη – Θεσσαλονίκη, μέχρι που στα δώδεκά του ήρθε ολόκληρη η οικογένεια στην πόλη. Ο ΠΑΟΚ τον είχε εντοπίσει – όπως και τον κατά τρία χρόνια μικρότερο αδερφό του, που σήμερα αγωνίζεται στην Κ17 – σε προπονητικό καμπ ταλέντων στη Δυτική Μακεδονία. Ο Μύθου βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από τα δέκα του. Διαφορετικές διαδρομές, ίδια φιλοσοφία: υπομονή, δουλειά και σωστό timing.

Δεν ήταν τυχαίο ότι στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με έξι Έλληνες στην αρχική του ενδεκάδα, με τον Χατσίδη να παίρνει ρόλο και ευθύνες και να τις δικαιώνει. Ούτε ήταν η πρώτη φορά που έδειξε πως μπορεί να σταθεί. Στις 14 Αυγούστου, στο Κλάγκενφουρτ, στο Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ, με το σκορ στο 0-0 και το χρονόμετρο στο 110’, αποχωρεί ο Κωνσταντέλιας, μπαίνει ο Χατσίδης, κερδίζει τη μπάλα, βγάζει την ασίστ στον Καμαρά και γράφεται το 0-1 της πρόκρισης. Τι ντεμπούτο! Στιγμές που δεν χαρίζονται. Κερδίζονται.

O ΠΑΟΚ επενδύει στον Ελληνα ποδοσφαιριστή

Κι όταν το παιδί «φτιαχτεί», ο ΠΑΟΚ το παραδίδει έτοιμο στην κοινωνία του υψηλού ποδοσφαίρου. Όχι ως αναγκαίο κακό μιας σκληρής πραγματικότητας, αλλά ως παίκτη που μπορεί να αντέξει την πίεση. Έτσι γεννήθηκε η γενιά του Κωνσταντέλια, του Κουλιεράκη, του Τζόλη, του Κούτσια, παιδιών που υπήρξαν συμπαίκτες στις ακαδημίες. Έτσι αναδείχθηκε και ο Τζίμας, που έφτασε να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.

Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται στην τύχη. Στα χρόνια της διοίκησης Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ στις ακαδημίες του, με περίπου 70 ανθρώπους να εργάζονται καθημερινά σε αυτόν τον τομέα. Την ώρα που άλλες ομάδες ξοδεύουν χρήματα για να αποκτήσουν παίκτες και να καλύψουν ανάγκες – ακόμα και για το Κύπελλο – ο ΠΑΟΚ τους παράγει.

Από τα τμήματα υποδομής έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια οι Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Κουλιεράκης, Τζίμας, Κούτσιας, Μύθου, Χατσίδης, Μοναστηρλής, ενώ νωρίτερα οι Πέλκας, Μιχαηλίδης, Κουλούρης, Τσιγγάρας, Λύρατζης, Σταφυλίδης και πάρα πολλοί άλλοι. Παράλληλα με την επένδυση, ήρθαν και τα έσοδα, αφού η υπεραξία και οι πωλήσεις αποτελούν στοχευμένη πολιτική: μόνο από τις περιπτώσεις των Τζίμα, Κουλιεράκη, Τζόλη, Κούτσια και Κουλούρη έχουν επιστρέψει στα ταμεία πάνω από 46 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται μπόνους, όπως στις περιπτώσεις των Τζίμα και Κουλιεράκη, και μικρότερες μεταγραφές. Τότε, το ποσό εκτοξεύεται άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Και όσο η πρώτη ομάδα τροφοδοτείται, οι ακαδημίες συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν και αγωνιστικά. Η Κ15 οδηγεί την κούρσα, η Κ17 παραμένει μέσα στη διεκδίκηση, η Κ19 είναι πρώτη με αγώνα λιγότερο και έχει ήδη αποκλείσει τον Ολυμπιακό για να βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου Υποδομών. Εικόνες που επιβεβαιώνουν κάτι απλό: ο ΠΑΟΚ επενδύει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και όλα δείχνουν πως αυτή η επένδυση όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά αποδίδει.