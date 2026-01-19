Ο Ολίμπιου Μορούτσαν του Άρη οδεύει προς την Ραπίντ Βουκουρεστίου κάτι που επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του Τζιοβάνι Μπεκάλι.

Πολύ κοντά στο να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη βρίσκεται ο Ολίμπιου Μορούτσαν κάτι που επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του, Τζιοβάνι Μπεκάλι , με τον ποδοσφαιριστή να οδεύει προς τη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

Μάλιστα, ο Ρουμάνος ατζέντης δήλωσε στη « Fanatik » ότι η μεταγραφή είναι κατά 98 με 99% κλεισμένη και θα γίνει με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες και έπειτα ο 26χρονος εξτρέμ θα υπογράψει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο Άρης θα τον δώσει με ελεύθερη μεταγραφή όπως ανέφερε ο Μπεκάλι ενώ παρά τη σύνδεση της Γαλατασαράι, ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στην πατρίδα του για την Ραπίντ.