Άρης: Ο ατζέντης του Μορουτσάν μίλησε για τον τρόπο της μεταγραφής στην Ραπίντ Βουκουρεστίου
Πολύ κοντά στο να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη βρίσκεται ο Ολίμπιου Μορούτσαν κάτι που επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του, Τζιοβάνι Μπεκάλι, με τον ποδοσφαιριστή να οδεύει προς τη Ραπίντ Βουκουρεστίου.
Μάλιστα, ο Ρουμάνος ατζέντης δήλωσε στη «Fanatik» ότι η μεταγραφή είναι κατά 98 με 99% κλεισμένη και θα γίνει με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες και έπειτα ο 26χρονος εξτρέμ θα υπογράψει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια.
Παράλληλα, ο Άρης θα τον δώσει με ελεύθερη μεταγραφή όπως ανέφερε ο Μπεκάλι ενώ παρά τη σύνδεση της Γαλατασαράι, ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στην πατρίδα του για την Ραπίντ.
