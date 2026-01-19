Γιόβιτς: «Πίστευα πως στην ΑΕΚ μπορώ να πετύχω κάτι που θα μείνει στην ιστορία»

Ο Λούκα Γιόβιτς μίλησε σε μέσο της πατρίδας του και τόνισε πως πίστευε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ΑΕΚ πως μπορεί να πετύχει κάτι ιστορικό.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αθηναϊκού ντέρμπι της Κυριακής (18/01) ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, Λούκα Γιόβιτς, που σκόραρε και τα τέσσερα γκολ της «Ένωσης» στην επικράτησή της με 4-0 επί των «πρασίνων» παραχώρησε συνέντευξη στην «sportissimo.republika» της πατρίδας του.

Ο Σέρβος φορ τόνισε πως ήξερε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στους «κιτρινόμαυρους» πως αυτό είναι ένα κλαμπ στο οποίο μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό, που θα μείνει στην ιστορία. Ανέφερε δε πως έχει ζήσει κι άλλες μεγάλες στιγμές στην καριέρα του, αλλά και η χθεσινή είναι μία απ' αυτές.

Τέλος, ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ για τη συνεχή υποστήριξη ενώ τόνισε πως ακούει συχνά το όνομά του από την εξέδρα και νιώθει πάντα μια ξεχωριστή συγκίνηση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Λούκα Γιόβιτς

«Από τη στιγμή που ήρθα στην ΑΕΚ, πίστευα ότι αυτός είναι ένας σύλλογος στον οποίο μπορώ να πετύχω κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο, που θα μείνει στην ιστορία. Έχω ζήσει πολλές εξαιρετικές στιγμές στην καριέρα μου, αλλά αυτή σίγουρα είναι μία από αυτές. Τέσσερα γκολ σε ένα ντέρμπι, νίκη που μιλάει από μόνη της.

Ήταν μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα (ο αποκλεισμός στο Κύπελλο) και τον σύλλογο. Ήταν σημαντικό να δείξουμε αμέσως ότι η ομάδα έχει δύναμη και ποιότητα να παλέψει για την κορυφή στο πρωτάθλημα και αργότερα στο Conference League.

Η Αθήνα ήταν χθες στο πλευρό της ΑΕΚ. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για τη συνεχή υποστήριξη. Ακούω συχνά το όνομά μου από τις εξέδρες και είναι πάντα μια ξεχωριστή συγκίνηση. Προχωράμε μπροστά, μας περιμένουν νέα παιχνίδια και νέες προκλήσεις, και πιστεύω ότι το Σαββατοκύριακο θα γιορτάσουμε μια ακόμα νίκη πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό».