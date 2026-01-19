Ισπανικά ΜΜΕ: «Κρίση και συντριβή για τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ»

Η συντριβή του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ από την ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ισπανικό. Δείτε τι έγραψαν «AS» και «Marca».

Η βαριά ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός στην «OPAP Arena» από την ΑΕΚ με 4-0 το βράδυ της Κυριακής σχολιάστηκε από τα ισπανικά ΜΜΕ εξαιτίας κυρίως της παρουσίας του Ράφα Μπενίτεθ και δευτερευόντως του καρέ που πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς.

Η «Marca» ανέφερε πως ο Σέρβος φορ κατέστρεψε τους «πρασίνους» του Ισπανού τεχνικού ενώ τόνισε πως εκείνος δεν έδειξε έλεος διαλύοντας το «τριφύλλι» με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε. Τέλος σχολίασε πως αυτό είναι ένα βαρύ πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, που μένει ακόμη πιο μακριά από τα Play Offs.

Η «AS» από την πλευρά της έκανε ένα πιο εκτενές αφιέρωμα λέγοντας πως οι «πράσινοι» διανύουν μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές τους στη σεζόν. Τόνισε πως η εικόνα κατάρρευσης της ομάδας στο δεύτερο μέρος του αγώνα σήμανε συνεγερμό εντός κι εκτός συλλόγου.

Επεσήμανε πως η άμυνα του «τριφυλλιού» παρουσίασε σοβαρά προβλήματα τοποθετήσεων και συγκέντρωσης για ακόμη μια φορά και ότι τα όσα δοκίμασε ο Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είχαν αποτέλεσμα.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί και στους οπαδούς που συγκεντρώθηκαν στο Κορωπί για να αποδοκιμάσουν τους παίκτες τονίζοντας πως όλο αυτό καταδεικνύει την σχέση των φιλάθλων με την ομάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και την απογοήτευση που υπάρχει.

Τέλος, έγραψε ακόμη πως η συντριβή αυτή από την ΑΕΚ δείχνει το πόσο εύθραυστο είναι ακόμη το πρότζεκτ, αλλά και ότι η πίεση για άμεσα αποτελέσματα και η έλλειψη σταθερότητας που υπάρχει αποσταθεροποιούν το κλαμπ και θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητά του να διατηρήσει ένα κομβικό προβάδισμα στην τελική ευθεία της σεζόν.