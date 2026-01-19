ΠΑΟΚ: Οι νεαροί του ποδοσφαίρου και οι νέοι του μπάσκετ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει μετά το 3-0 επί του ΟΦΗ, για την ευτυχία του Λουτσέσκου να παίρνει τόσα πράγματα από τους νεαρούς του παίκτες, αλλά και για τις απαιτήσεις της ομάδας μπάσκετ.

Ήταν ένα δύσκολο ματς. Ο αγώνας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ διεξάγονταν σε μία απαιτητική περίοδο για τον Δικέφαλο, σε μέρες που η ομάδα δοκιμάζονταν! Το 3-0 από το ημίχρονο δείχνει και πάλι πόσο σοβαρός και αποφασισμένος είναι ο ΠΑΟΚ…

«Που καταλάβατε ότι ήμουν πιεσμένος;» ρώτησε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Εξήγησε μετά την κατάσταση της ομάδας του στους μεσοεπιθετικούς και παραδέχθηκε: «Αν κάτι δεν πήγαινε καλά χθες, τι θα μπορούσα να κάνω από τον πάγκο, ποιον θα μπορούσα να βάλω;».

Ο ΠΑΟΚ που δίνει τόσα κρίσιμα ματς σε αυτό το διάστημα, μετράει τις τελευταίες 10 μέρες πάνω από 7-8 περιπτώσεις παικτών με ιώσεις, πέρα από τα άλλα προβλήματα Παβλένκα, Ιβανούσετς, Λόβρεν. Σκεφτείτε τώρα σε μία τέτοια κατάσταση να είσαι ο Λουτσέσκου, να εμπιστεύεσαι μετά από πολλούς μήνες ως βασικό τον 19χρονο Χατσίδη και εκείνος να μπαίνει στη θέση του Ζίβκοβιτς και να καταφέρνει να δημιουργεί τρία γκολ! Ο Χατσίδης με τις εξαιρετικές επαφές μπάλας χθες, με άριστες επιλογές, με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, είναι ο παίκτης που απομακρύνει το άγχος και τον… πονοκέφαλο του προπονητή του! Πόσο ευτυχισμένος και δικαιωμένος μπορεί να είναι αυτός ο προπονητής που παίρνει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματά του, μία από τον Μύθου σε μεγάλα ντέρμπι και μία από τον Χατσίδη σε περιόδους που η ομάδα πρέπει να ψάξει στο βάθος του πάγκου για να μείνει όρθια και να κερδίσει;

Στόχος του ΠΑΟΚ κάθε χρονιά και πέρα από τους τίτλους, είναι η προώθηση, ανάδειξη και αξιοποίηση νεαρών παικτών από τις ακαδημίες. Φέτος ο ΠΑΟΚ σε μία τόσο κρίσιμη σεζόν πολύ υψηλών απαιτήσεων, καταφέρνει με πλάνο και δουλειά να κερδίζει για το μέλλον παίκτες όπως ο Μύθου, ο Χατσίδης αλλά και ο Τσιφτσής που λόγω θέσης λογίζεται και αυτός ως νεαρός, έχοντας μπροστά του και…10 χρόνια καριέρας παρά το ότι είναι 26.

Όλα αυτά με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει, να εντυπωσιάζει το κοινό του και τη φίλαθλη Ελλάδα με το ποδόσφαιρο που παίζει, με τον ΠΑΟΚ μέσα σε όλους τους στόχους και όλους μαζί να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα, όντας όμως και απόλυτα συνειδητοποιημένοι για το πόσο απαιτητική είναι η χρονιά και το ότι θα έρθουν σίγουρα και δύσκολες βραδιές.

Μία από αυτές είναι της Πέμπτης κόντρα στην Μπέτις, σε μία από τις 5-6 καλύτερες ισπανικές ομάδες, στην αήττητη ομάδα της Σεβίλλης όσον αφορά το Europa League, σε αγώνα που προφανώς και η Τούμπα θα παίξει τον ρόλο της (με περισσότερο κόσμο απ’ ότι χθες) με την απόλυτα θετική αύρα στους παίκτες του Λουτσέσκου. Όλος ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη την πρόκρισή του, με ό τι αυτό σημαίνει για τον κόσμο και τη συμμετοχή του μέσα στον αγώνα.

* Στο μπάσκετ για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό πρέπει οι πράσινοι να είναι πολύ κακοί (αυτό κατά κύριο λόγο) και οι ασπρόμαυροι πολύ καλοί. Πράγματι, ο χθεσινός Παναθηναϊκός (χωρίς τον Ναν βέβαια) μετά το 10΄ ήταν τραγικός! Με αυτή την έννοια ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία, έστω και αν η ομάδα ψάχνεται μετά τις μαζεμένες αλλαγές που αποφασίστηκαν. Αν ο Ταϊρί ήταν υποφερτός και όχι με εφτά λάθη, μόλις με οκτώ πόντους και 4/10 σουτ, ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Με τόσα πολλά λάθη μετά το υπέρ του 62-55, δεν είχε τύχη. Από εκεί και πέρα όπως στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ έφερε την ισορροπία στη διαιτησία με μια τιτάνια προσπάθεια, έτσι και στο μπάσκετ αν θέλει κάτι να πετύχει, έχει υποχρέωση να αλλάξει το καθεστώς που επικρατεί. Μπορεί;