Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για τη βαριά ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» και έφερε ξανά στην επιφάνεια την ηττοπάθεια από την οποία «πάσχει».

Το σφύριγμα της λήξης στο αθηναϊκό ντέρμπι που έγινε χθες μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην «OPAP Arena» για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague βρήκε τον δεύτερο να έχει γνωρίσει την βαρύτερη ήττα της φετινής σεζόν και μία από τις βαρύτερες των τελευταίων ετών.

Αυτό που αποφεύχθηκε στην Τούμπα, δεν μπόρεσε να αποφευχθεί και χθες, αφού ο τρομερός Λούκα Γιόβιτς σκόραρε τέσσερις φορές κόντρα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, κάνοντας επτά τα τέρματά του στις δύο φορές που έχει συναντήσει τους «πρασίνους», έχοντας σκοράρει όλα τα γκολ της ομάδας του σ' αυτές.

Το «τριφύλλι» δεν είχε τόσο άσχημη εικόνα στο πρώτο μέρος, που με μεγάλα του «όπλα» το καλό του πρέσινγκ, την κυκλοφορία και την αμυντική λειτουργία κατόρθωσε να είναι οριακά και καλύτερο στο γήπεδο από την ΑΕΚ, παρ' ότι εκείνη πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Δυστυχώς όμως για κείνο η αδυναμία του να δημιουργήσει είτε εξαιτίας κακών αποφάσεων είτε εξαιτίας κακών εκτελέσεων των αποφάσεων στο τελευταίο τρίτο του γήπεδου του κόστισε, ειδικά από την στιγμή που η «Ένωση» από την άλλη πλευρά σκόραρε τόσα γκολ σε τόσες λίγες προσπάθειες (8 μέχρι και το τέταρτο γκολ).

Στο δεύτερο μέρος δέχθηκε το δεύτερο γκολ μόλις 12 λεπτά μετά την έναρξή του και κάπου εκεί η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Σίγουρα σ' ένα ντέρμπι, όπου η διαφορά των δύο ομάδων είναι μικρή και οι ευκαιρίες λίγες, το να μείνεις πίσω στο σκορ με δύο τέρματα είναι σημαντικό ντεσαβαντάζ.

Δεν παύεις όμως με ένα τέρμα να μπαίνεις ξανά στο παιχνίδι και όταν έχεις μπροστά ένα μισάωρο και κάτι χωρίς τις καθυστερήσεις, τότε ο χρόνος για να παλέψεις είναι υπέρ αρκετός.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού «αποφάσισαν» να μην παλέψουν

Το πρόβλημα είναι όταν αποφασίζεις να μην αγωνιστείς, να μην τα δώσεις όλα μέχρι το φινάλε για να πάρεις το καλύτερο που μπορείς από ένα παιχνίδι. Αυτό είναι χειρότερο από το να χάνεις. Γιατί είναι άλλο να παλεύεις και να χάνεις κι άλλο να ηττάσαι, επειδή δεν μπήκες καν στην διαδικασία να προσπαθήσεις.

Κι αυτό γιατί εκείνος που προσπαθεί κάποια στιγμή κάτι θα καταφέρει, αντίθετα εκείνος που απλώς αποδέχεται την κατάσταση και γίνεται έρμαιο αυτής, δεν θα κερδίσει ποτέ του τίποτα από κείνη. Ούτε καν ένα μάθημα.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Τούμπα έκανε ένα πρώτο μέρος που κάπως έδειχνε να παλεύει, παρ' ότι έμεινε πίσω στο σκορ στο 39' από το γκολ του Κωνσταντέλια, στο δεύτερο δέχθηκε πάλι ένα γρήγορο γκολ (53') από τον Μύθου κι έπειτα ακολούθησε και πάλι κατάρρευση.

Χθες πήγε κι έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα με μόνη διαφορά ότι στην Τούμπα ο Κότσαρης τον βοήθησε να γλιτώσει ένα βαρύ σκορ, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό χθες. Την επομένη του αγώνα τότε είχαμε γράψει σ' αυτήν εδώ την μεριά ότι όλοι στην ομάδα πρέπει να προσπαθήσουν να μην ξημερώσει άλλη τέτοια Δευτέρα για τον σύλλογο και τους οπαδούς.

Και να που δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθε πάλι. Και μάλιστα στο επόμενο ακριβώς μεγάλο ματς. Όταν ρωτήσαμε τον Ράφα Μπενίτεθ γιατί υπήρξε αυτή η μετάπτωση στην απόδοση της ομάδας από το ένα ημίχρονο στο άλλο κι αν έπαιξε ρόλο η κούραση ή κάποιος άλλος παράγοντας η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική.

«Η αλήθεια είναι ότι με την καλή προσπάθεια που κάναμε, μείναμε πάλι πίσω στο σκορ με 1-0. Στο ημίχρονο είχαμε πίστη πως μπορούμε να το γυρίσουμε, όμως το δεύτερο γκολ μας έκοψε τα πόδια. Δυσκολευτήκαμε να το διαχειριστούμε. Θεωρώ πως το μυαλό μας χάλασε κάπως εκεί. Μπορούσαμε με ένα γκολ να μπούμε ξανά στο ματς, αλλά δεν το κάναμε και χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα γιατί έτσι είναι το ποδόφσαιρο, αλλά πρέπει να συνεχίσεις να παλεύεις και να κάνεις ό,τι μπορείς, εμείς δυστυχώς σήμερα δεν το κάναμε, πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε».

Στην ουσία λέει πως έπρεπε να συνεχίσουν να παλεύουν μετά το 2-0, να βρουν αυτό το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να το κάνουν.

Απλώς αποδέχτηκαν την ήττα τους, άρχισαν να αποπνέουν ξανά αυτή την ηττοπάθεια, που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει στο μέγεθος της ομάδας, αλλά και την ιδιοσυγκρασία της.

Ήρθε και η ώρα του κομμένου ρεπό

Η αντίδραση του Ράφα Μπενίτεθ στην κακή αυτή νοοτροπία που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του ήταν άμεση. Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να κάνει εκείνο που ηθελημένα απέφυγε να χρησιμοποιήσει ως μέτρο τις προηγούμενες φορές που έγινε κάτι αντίστοιχο, κόβοντας το ρεπό της Δευτέρας (19/01) και φέρνοντας τους παίκτες για προπόνηση στο Κορωπί.

Μ' αυτή τη κίνηση θέλησε να δείξει πως αυτό το πράγμα δεν είναι επιτρεπτό και δεν μπορεί να περνάει χωρίς συνέπειες, όπως συνέβαινε τόσο καιρό.

Ίσως μέχρι σ' ένα σημείο εκείνος να ένιωσε και «προδωμένος» από τους ποδοσφαιριστές του, αφού μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και την τραγική εικόνα που είχε η ομάδα, τους είχε δώσει μια εβδομάδα άδεια για τις γιορτές, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα που ήθελε την ομάδα νωρίτερα στο Κορωπί για να εκμεταλλευτεί το χρονικό αυτό διάστημα για να προπονηθεί, αλλά και στις προηγούμενες «σφαλιάρες» δεν τους είχε στερήσει ποτέ το ρεπό τους. Δεχόμενος μάλιστα και κριτική για τις αποφάσεις του αυτές.

Σίγουρα πάντως ένιωσε πως είχε στο αγωνιστικό χώρο υπήρχε ένα σύνολο το οποίο δεν ενστερνιζόταν τις ίδιες αρχές με κείνον.

Κι αυτό για τον ίδιο είναι χειρότερο από μία βαριά ήττα. Δηλαδή να το να μην εξαντλείς τις πιθανότητες που έχεις για να πετύχεις κάτι δίνοντας όλο σου το είναι μέχρι το τελευταίο λεπτό και να συμβιβάζεσαι απλώς με το πιο πιθανό σενάριο, στην προκειμένη περίπτωση αυτό της ήττας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε ξανά αντιμέτωπος με την ηττοπάθεια που έχει ρημάξει τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Κάποιοι από τους προκατόχους θεωρούσαν πως το φάρμακο είναι οι νίκες και το χτίσιμο αυτοπεποίθησης μέσω αυτών.

Όμως μπορεί πραγματικά ένα καλό μομέντουμ να αλλάξει την ψυχοσύνθεση ενός αθλητή ή απλώς θα καλύψει την ανεπάρκειά του στο συγκεκριμένο κομμάτι και με την πρώτη ευκαιρία θα βγει ξανά στην επιφάνεια η αδυναμία του αυτή;

Υ.Γ. (1) Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δεχθεί τέσσερα γκολ σε ντέρμπι από οκτώ τελικές, οι οποίες στην ουσία ήταν επτά, αφού στο τρίτο γκολ γίνονται δύο στην ίδια φάση.

Υ.Γ. (2) Προφανώς έκανε και ο Ράφα κάποια λάθη. Από την στιγμή που ο Πάλμερ ήταν έτοιμος, ο οποίος είναι με διαφορά ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός της ομάδας, δεν κατανοώ την επιλογή να ξεκινήσει ο Γεντβάι στο ματς αυτό, χωρίς να του ρίχνω το ανάμεθα για ό,τι συνέβη χθες. Πάντως σίγουρα δεν ήταν αυτά που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα χθες.