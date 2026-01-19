Στην Τουρκία επιμένουν για Φρεντ και Ολυμπιακό: «Βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις»

Στην Τουρκία επιμένουν για Φρεντ και Ολυμπιακό: «Βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις»

Νότης Χάλαρης
Ελλάδα

bet365

Παρότι μιλάμε για μία εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση στο οικονομικό σκέλος, στην Τουρκία επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε.

Εδώ και λίγες μέρες το όνομα του Φρεντ της Φενέρμπαχτσε παίζει δυνατά για τον Ολυμπιακό από τα τουρκικά ΜΜΕ ωστόσο το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να λάβει το ίδιο συμβόλαιο που παίρνει στους Τούρκους (5 εκατ. ευρώ ετησίως) καθιστά αδύνατη τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Στη γειτονική χώρα γράφτηκε ότι υπάρχει η πιθανότητα δανεισμού του παίκτη με οψιόν το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να μοιραστεί το υπέρογκο συμβόλαιο του τόσο από τον τουρκικό σύλλογο όσο και από τους Πειραιώτες, κάτι που προς το παρόν δείχνει δύσκολο.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ωστόσο οι Τούρκοι κρατούν ζωντανό το θέμα και επιμένουν για τις συζητήσεις μεταξύ των Πειραιωτών και της Φενέρ για τον 32χρονο χαφ, καθώς τονίζουν πως εφόσον αποκτηθεί ο Καντέ από τους Τούρκους, τότε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει.

 

Ο Ολυμπιακός και η Ατλέτικο Μινέιρο έχουν μπει στην... κούρσα και για την περίπτωση των νταμπλούχων Ελλάδας αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας και του ποδοσφαιριστή.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα