Στην Τουρκία επιμένουν για Φρεντ και Ολυμπιακό: «Βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις»

Παρότι μιλάμε για μία εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση στο οικονομικό σκέλος, στην Τουρκία επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε.

Εδώ και λίγες μέρες το όνομα του Φρεντ της Φενέρμπαχτσε παίζει δυνατά για τον Ολυμπιακό από τα τουρκικά ΜΜΕ ωστόσο το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να λάβει το ίδιο συμβόλαιο που παίρνει στους Τούρκους (5 εκατ. ευρώ ετησίως) καθιστά αδύνατη τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Στη γειτονική χώρα γράφτηκε ότι υπάρχει η πιθανότητα δανεισμού του παίκτη με οψιόν το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να μοιραστεί το υπέρογκο συμβόλαιο του τόσο από τον τουρκικό σύλλογο όσο και από τους Πειραιώτες, κάτι που προς το παρόν δείχνει δύσκολο.

Ωστόσο οι Τούρκοι κρατούν ζωντανό το θέμα και επιμένουν για τις συζητήσεις μεταξύ των Πειραιωτών και της Φενέρ για τον 32χρονο χαφ, καθώς τονίζουν πως εφόσον αποκτηθεί ο Καντέ από τους Τούρκους, τότε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει.

Ο Ολυμπιακός και η Ατλέτικο Μινέιρο έχουν μπει στην... κούρσα και για την περίπτωση των νταμπλούχων Ελλάδας αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας και του ποδοσφαιριστή.