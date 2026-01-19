Στην Τουρκία επιμένουν για Φρεντ και Ολυμπιακό: «Βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις»
Εδώ και λίγες μέρες το όνομα του Φρεντ της Φενέρμπαχτσε παίζει δυνατά για τον Ολυμπιακό από τα τουρκικά ΜΜΕ ωστόσο το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να λάβει το ίδιο συμβόλαιο που παίρνει στους Τούρκους (5 εκατ. ευρώ ετησίως) καθιστά αδύνατη τη συγκεκριμένη μεταγραφή.
Στη γειτονική χώρα γράφτηκε ότι υπάρχει η πιθανότητα δανεισμού του παίκτη με οψιόν το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να μοιραστεί το υπέρογκο συμβόλαιο του τόσο από τον τουρκικό σύλλογο όσο και από τους Πειραιώτες, κάτι που προς το παρόν δείχνει δύσκολο.
Ωστόσο οι Τούρκοι κρατούν ζωντανό το θέμα και επιμένουν για τις συζητήσεις μεταξύ των Πειραιωτών και της Φενέρ για τον 32χρονο χαφ, καθώς τονίζουν πως εφόσον αποκτηθεί ο Καντέ από τους Τούρκους, τότε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει.
Ο Ολυμπιακός και η Ατλέτικο Μινέιρο έχουν μπει στην... κούρσα και για την περίπτωση των νταμπλούχων Ελλάδας αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας και του ποδοσφαιριστή.
🎙@Semih23Official: “Kante gelirse muazzam olur ve 2 yıl harika işler yapabilir. Ama geldiği senaryoda İsmail-Fred-Alvarez’den birinin gitmesi lazım.”— sporON (@sporontv) January 18, 2026
🎙@AYemeniciler: “Kante gelirse net şekilde Fred gidecek, zaten oyuncu Olympiakos’la görüşme halinde ancak Kante gelirse… pic.twitter.com/f4YmYYGes0
