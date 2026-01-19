Αντίνο: «Η Γοδόι με διαμόρφωσε ως αθλητή και ως άνθρωπο, ήταν πάντα παρούσα στην ζωή μου»

Το συγκινητικό αντίο του Σαντίνο Αντίνο στην αγαπημένη του, Γοδόι Κρουζ, που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ζωή του.

Ο Σαντίνο Αντίνο ειπε το δικό του αντίο στην αγάπη της ζωής του, Γοδόι Κρουζ λίγες ώρες προτού ανακοινωθεί ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ τόνισε πως η ομάδα αυτή τον διαμόρφωσε όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως άνθρωπο.

Ανέφερε πως ξεκίνησε στα τμήματα υποδομής της ομάδας μόλις στα 8 του χρόνια και φεύγει 12 χρόνια μετά έχοντας βαθιά αγάπη και ευγνωμοσύνη προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους τους ανθρώπους εργάζονται σε κείνον.

Εξήγησε πως είναι μία δύσκολη στιγμή για κείνον και κράτησε το πιο ιδιαίτερο «ευχαριστώ» του για τον κάθε φίλαθλο της ομάδας, που ήταν πάντα εκεί για κείνον, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων και τον έκανε να νιώθει κάθε μέρα την αγάπη.

Τέλος, έκλεισε το μήνυμά του λέγοντας πως πάντα ήταν κι εκείνος φίλαθλος της ομάδας και τώρα πλέον θα την στηρίζει όντας από την πλευρά των οπαδών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σαντίνο Αντίνο

«Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον σύλλογο της ζωής μου, αυτόν που δεν με διαμόρφωσε μόνο ως αθλητή αλλά και ως άνθρωπο.

Ξεκίνησα να παίζω στα τμήματα υποδομής στα 8 μου χρόνια και φεύγω 12 χρόνια αργότερα, με βαθιά αγάπη και τεράστια ευγνωμοσύνη προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά σε αυτόν.

Είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα, γιατί όλη μου η ζωή είχε πάντα παρούσα τη Γοδόι Κρουζ, αλλά ήρθε η ώρα να φύγω αναζητώντας νέες προσωπικές και αγωνιστικές προκλήσεις, γνωρίζοντας ότι έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που ήταν δίπλα μου σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση και σε κάθε απόφαση. Σας ευχαριστώ που με συνοδεύατε και με καθοδηγούσατε κάθε μέρα. Ιδιαίτερα τον παππού μου, που με πήγαινε από πολύ μικρό παιδί στο γήπεδο και μου μετέδωσε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Όπου κι αν βρίσκεσαι, ελπίζω να συνεχίσεις να με συνοδεύεις.

Στους συμπαίκτες και τους προπονητές μου, που με βοήθησαν να βελτιωθώ και να εξελιχθώ σε όλη αυτή τη διαδρομή. Στους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, σας ευχαριστώ που τον κάνατε το σπίτι μου.

Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ’ όλα τον κόσμο της Γοδόι Κρουζ. Τον φίλαθλο που ήταν πάντα δίπλα μου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και με έκανε να νιώθω την αγάπη του κάθε μέρα. Από καρδιάς, σας ευχαριστώ που μεγαλώνετε τον σύλλογό μας. Πάντα ήμουν ένας φίλαθλος ακόμη, αλλά τώρα θα βρίσκομαι στην ίδια πλευρά με εσάς και είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι για να στηρίξουμε τα παιδιά σε αυτή τη χρονιά που θα είναι δύσκολη. Όμως πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε.

Ευχαριστώ από καρδιάς, Τόμπα, για όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Εις το επανιδείν 🥺❤️»