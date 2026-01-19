Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό δις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

Θρίαμβος και μεγάλη αντίδραση από την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος συνέτριψε τον Παναθηναϊκό με 4-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο 2026, έχοντας και πάλι πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς.

Ο Σέρβος φορ έκανε καρέ τερμάτων τη Νέα Φιλαδέλφεια και έφτασε τα επτά γκολ κόντρα στο Τριφύλλι, καθώς είχε κάνει χατ τρικ στο «διπλό» της Λεωφόρου (2-3).

Η Ένωση επικράτησε του Παναθηναϊκού εντός και εκτός έδρας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Όπως αναφέρει το soccerbase τη σεζόν 1997-98 η Ένωση είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό με 2-1 εντός (27.10.1997) και 1-0 εκτός έδρας (01.03.1998).