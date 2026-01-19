ΑΕΚ: Η προηγούμενη σεζόν που νίκησε μέσα - έξω τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια
Θρίαμβος και μεγάλη αντίδραση από την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος συνέτριψε τον Παναθηναϊκό με 4-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο 2026, έχοντας και πάλι πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς.
Ο Σέρβος φορ έκανε καρέ τερμάτων τη Νέα Φιλαδέλφεια και έφτασε τα επτά γκολ κόντρα στο Τριφύλλι, καθώς είχε κάνει χατ τρικ στο «διπλό» της Λεωφόρου (2-3).
Η Ένωση επικράτησε του Παναθηναϊκού εντός και εκτός έδρας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Όπως αναφέρει το soccerbase τη σεζόν 1997-98 η Ένωση είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό με 2-1 εντός (27.10.1997) και 1-0 εκτός έδρας (01.03.1998).
Η ΑΕΚ νίκησε δύο φορές στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Το 1997-98 είχε νικήσει 2-1 εντός (27.10.1997) και 1-0 εκτός έδρας (01.03.1998). #slgr #AEKPAO pic.twitter.com/70mUCKDQdf— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) January 18, 2026
