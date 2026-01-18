Νίκολιτς: «Απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, τι να πει κανείς για τον Γιόβιτς;»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού.

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά την απώλεια βαθμών με τον Άρη και τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ, καθώς συνέτριψε με 4-0 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και... υποκλίθηκε τόσο στον κόσμο της Ένωσης, όσο και στον σπουδαίο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος «καθάρισε» το ματς με καρέ τερμάτων!

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για το ματς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν ήταν εύκολο, μετά τον αποκλεισμό. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους.

Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα AKTOR, που έχει νέο προπονητή».

Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ; Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια.

Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεβ».

