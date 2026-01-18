ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Γιόβιτς και το «πάρτι» στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ «ντούμπλαρε» τις νίκες της κόντρα στον Παναθηναϊκό την τρέχουσα σεζόν, με τον Λούκα Γιόβιτς να «καθαρίζει» ξανά. Μετά το χατ τρικ της Λεωφόρου ο Σέρβος σταρ έκανε «καρέ» στο θρίαμβο του Δικεφάλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο 27χρονος killer για δεύτερη φορά κόντρα στο Τριφύλλι, πήρε... σπίτι του την μπάλα του αγώνα, ως είθισται να κάνουν οι παίκτες που πετυχαίνουν 3+ γκολ και την έδωσε στον γιο του, ο οποίος ήταν μαζί του στο «πάρτι» που ακολούθησε.
Μετά το ματς ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του με αγκαλιές, μεταξύ αυτών και ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.
Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πήγαν στους Ενωσίτες και πανηγύρισαν μαζί τους την επιβλητική «τεσσάρα», με την οποία έκλεισαν την... κακή παρένθεση των πρώτων αποτελεσμάτων του 2026.
