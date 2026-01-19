Ο Φώτης Καρακούσης γράφει για την συμβολή του Σάββα Παντελίδη στην πρώτη εντός έδρας νίκη της ΑΕΛ Novibet που άργησε υπερβολικά αλλά ήρθε και για τον τελικό των τελικών που έρχεται κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η αλήθεια είναι πως οι πρώτοι οκτώ εντός έδρας αγώνες της ΑΕΛ Novibet χωρίς νίκη ήταν ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός για μια ομάδα που έχει ένα γήπεδο και έναν κόσμο που τον νιώθει κάθε αντίπαλος. Ναι κανείς δεν λέει πως το 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ και το 2-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι αποτυχία, κάθε άλλο, αλλά από την άλλη το 1-1 με Κηφισιά, το 2-5 με Βόλο, το 0-2 με Λεβαδειακό, το 1-2 με τον ΟΦΗ, όπως και το 0-0 με Ατρόμητο τα λες και στραβοπατήματα και μεγάλα.

Αυτά τα στραβοπατήματα ήταν ο βασικός λόγος που οι Θεσσαλοί βρέθηκαν στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Γιατί αν έχεις τέτοια έδρα που δεν συναντάς παρά σε λίγες ομάδες του πρωταθλήματος και δεν την εκμεταλλεύεσαι, τότε είσαι άξιος της τύχης σου. Κάτι που ξεκάθαρα έγινε ως τώρα στην ΑΕΛ Novibet.

Και λέμε ως τώρα γιατί επιτέλους το 9ο φετινό παιχνίδι στην AEL FC Novibete Arena αποδείχθηκε και το πιο τυχερό. Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, δεν υπήρξε τίποτα τυχαίο ή τυχερό. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη που η παρουσία του είναι ξεκάθαρο πως έχει φέρει άλλο αέρα στα αποδυτήρια και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο, κέρδισε απόλυτα δίκαια. Ναι ο Άρης είχε την κατοχή, αλλά δεν έκανε τίποτα. Με εξαίρεση την ευκαιρία του Φαντιγκά και ένα μακρινό αλλά άστοχο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, οι «κίτρινοι» δεν απείλησαν καθόλου την εστία του Αναγνωστόπουλου.

Στον αντίποδα μετά το όμορφο γκολ του Σαγάλ, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν κοντά στο γκολ στο 20' με τον Δεληγιαννίδη όταν τον νίκησε ο Διούδης στο τετ α τετ, στο 45+4' όταν και πάλι ο Διούδης νίκησε αυτή την φορά τον Ηλιάδη, αλλά και στο 86', με τον έμπειρο τερματοφύλακα να νικάει αυτή την φορά τον Γκάρατε. Ε όταν σε ένα ματς η μια ομάδα εκτός του γκολ έχει ακόμα τρεις μεγάλες ευκαιρίες και ο αντίπαλος μόλις μία, μιλάμε για πραγματική υπεροχή και όχι αυτή που λένε οι αριθμοί με κατοχή μπάλας.

Ο Παντελίδης θέλοντας να βγάλει εκτός περιοχής τον Άρη έπαιξε με τρία στόπερ και με την κίνηση αυτή εξαφάνισε τον Μορόν, με τον Ισπανό να γίνεται ορατός στο ματς μόνο όταν βγήκε αλλαγή και αντί να πάει στον πάγκο πήγε στα αποδυτήρια. Οι Παντελάκης, Φερίγκρα και Ηλιάδης νίκησαν σε όλες τις μονομαχίες που έδωσαν, κάτι που έκαναν και στο κέντρο οι Σουρλής, Πέρες, με τον Σαγάλ να δείχνει για ακόμα μία φορά το πόσο ποιοτικός είναι.

Και κάπως έτσι ήρθε το πρώτο εντός έδρας τρίποντο. Ένα τρίποντο που έφερε και πάλι τα χαμόγελα στον κόσμο της ομάδας που βλέπει πως αυτή η νέα προσπάθεια, η τρίτη φέτος, φαίνεται να είναι και η καλύτερη. Βλέπει πως τα λάθη του παρελθόντος που στοίχισαν σημαντικούς βαθμούς έχουν ελαττωθεί (κόντρα στον Άρη δεν υπήρξε ουσιαστικά κανένα) και κυρίως βλέπει πως τίποτα δεν έχει χαθεί και πως υπάρχει ελπίδα.

Για να συνεχίσει όμως να υπάρχει, επειδή φέτος έχουν έρθει και άλλες φορές σε αυτή την θέση, αλλά προσγειώθηκαν απότομα, θα πρέπει οι παίκτες του Παντελίδη να κερδίσουν το εντός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό. Μιλάμε για τον τελικό των τελικών, καθώς αν δεν πάρουν το τρίποντο οι «βυσσινί» θα είναι σαν να έχουν πετάξει στα σκουπίδια αυτό το 1-0 επί του Άρη. Με ένα νέο τρίποντο αρχικά αφήνουν 8 βαθμούς πίσω τα... λιοντάρια και εν συνεχεία μπορεί αναλόγως τα αποτελέσματα να ανέβουν και στην 10η θέση.

Ναι καλή η νίκη επί των «κιτρίνων», δεν το συζητάμε καν αυτό, αλλά το ματς, μισή χρονιά για την ΑΕΛ Novibet είναι του επόμενου Σαββάτου με το Πανσερραϊκό. Ουσιαστικά το μυαλό όλων από σήμερα κιόλας θα πρέπει να είναι εκεί και μόνο εκεί. Οι κινήσεις έγιναν (Μασόν, Όλαφσον) και θα συνεχίσουν να γίνονται (Ναόρ, Σίστο, αλλά και άλλοι), ο προπονητής δουλεύει σκληρά και η δουλειά φαίνεται, τώρα ήρθε η ώρα να έρθουν και οι βαθμοί...

ΥΓ: Ο Σουρλής είναι από τους πρώτους παίκτες που εμπιστεύτηκε ο Σάββας Παντελίδης και ο 23χρονος αμυντικός μέσος δικαιώνει τον έμπειρο προπονητή. Δένει εξαιρετικά με τον Πέρες και έχει δώσει δύναμη στο κέντρο της ΑΕΛ, μια δύναμη και σκληράδα που έλειπε φέτος σε πολλά παιχνίδια.

ΥΓ1: Ο κόσμος είναι όλη την χρονιά εκεί ακόμα και σε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Γι' αυτόν τον κόσμο πρέπει η ομάδα να συνεχίσει να παλεύει όπως έκανε και με τον Άρη για να μπορέσει στο τέλος να σωθεί.