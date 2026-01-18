Στην «OPAP Arena» μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο ο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται στην «OPAP Arena» και βλέπει το αθηναϊκό ντέρμπι μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο Σαντίνο Αντίνο, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη νέα του ομάδα.

Συγκεκριμένα, η τηλεοπτική κάμερα τον έδειξε να βλέπει το παιχνίδι παρέα με τον ιδιοκτήτη των «πρασίνων», Γιάννη Αλαφούζο και την υπόλοιπη αποστολή του «τριφυλλιού». Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής απολάμβανε το ματς παρέα μ' ένα μπουκάλι μάτε, το αγαπημένο ρόφημα των Λατίνων.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 15:00 το απόγευμα της Κυριακής (18/01) κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τονίζοντας πως όσοι κατάγονται από την χώρα του είναι γνωστό πως καταθέτουν την ψυχή τους στο γήπεδο και το ίδιο θα κάνει κι εκείνος για την φανέλα με το «τριφύλλι».

Εκείνος αναμένεται να περάσει την Δευτέρα (19/01) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κι αν όλα πάνε καλά, να υπογράψε το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και να τεθεί άμεσα στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.