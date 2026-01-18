Συμμετοχή και στα τρία γκολ, δύο ασίστ και πρωταγωνιστικός ρόλος στο πρώτο ημίχρονο: ο 19χρονος Δημήτρης Χατσίδης υπέγραψε μια εμφάνιση που δείχνει γιατί το μέλλον του ΠΑΟΚ περνά και από τα δικά του πόδια.

Μπορεί ο Πέλκας, ο Τάισον και ο Γιακουμάκης να βρήκαν δίχτυα, όμως το πρόσωπο του αγώνα στην παγωμένη Τούμπα και στην εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ επί του ΟΦΗ με 3-0 ήταν αναμφίβολα ο Δημήτρης Χατσίδης.



Συμμετοχή και στα τρία γκολ, δύο ασίστ και το σουτ που «γέννησε» το 1-0. Παιχνιδάρα από τον 19χρονο επιθετικό του ΠΑΟΚ, στη μόλις δεύτερη παρουσία του στο αρχικό σχήμα, μετά την πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΛ. Με ωριμότητα, καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση, έδειξε ότι δεν βρέθηκε τυχαία εκεί.



Γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006 και μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από το 2013, ο νεαρός από την Κοζάνη βλέπει το όνομά του να ακούγεται όλο και πιο δυνατά – και όχι άδικα. Το καλοκαίρι βρέθηκε στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και δικαιώνει απόλυτα τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος για ακόμη μία φορά απαντά στην πράξη σε όσους υποστηρίζουν εύκολα ότι δεν εμπιστεύεται τους νέους.



Η διαδρομή του Χατσίδη είναι από αυτές που επιβεβαιώνουν ότι η ακαδημία του ΠΑΟΚ είναι από χρυσάφι. Εντάχθηκε περίπου έξι ετών στα τμήματα υποδομής, για χρόνια ανέβαινε κάθε Σαββατοκύριακο από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη και στα 11 του μετακόμισε οικογενειακώς στην πόλη. Ανέβηκε όλα τα ηλικιακά τμήματα, έπαιξε σε διεθνή τουρνουά, υπήρξε ακόμη και ball boy σε αγώνες της πρώτης ομάδας.



Το 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, αγωνίστηκε στη Β’ ομάδα στη Super League 2 και από το φινάλε της περασμένης σεζόν άρχισε να «ανεβαίνει» στους μεγάλους. Πριν από περίπου έναν μήνα ανανέωσε έως το 2028. Το ταλέντο ήταν δεδομένο. Πλέον, έρχονται και οι πράξεις.