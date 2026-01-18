Με αποδοκιμασίες κατά της ΠΑΕ και του Θόδωρου Καρυπίδη αντέδρασαν οι οπαδοί του Άρη οι οποίοι βρέθηκαν στην ΑΕΛ FC ARENA.

Παρά την αποκαρδιωτική αγωνιστική εικόνα της ομάδας και η απόλυτα απογοητευτική πορεία που διαγράφει, οι οπαδοί του Άρη ταξίδεψαν στη Λάρισα και βρέθηκαν στην ΑΕΛ FC Arena. Αυτό που παρακολούθησαν από την αγαπημένη τους ομάδας ήταν τουλάχιστον απελπιστικό. Πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση και βλέποντας την ποδοσφαιρική κακοτεχνία αποδοκίμασαν εκ νέου τόσο την ΠΑΕ Άρης όσο και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Μετά την αναμέτρηση, ο Μανόλο Χιμένεθ ξεχώρισε την παρουσία των οπαδών της ομάδας υποστηρίζοντας ότι είναι οι μοναδικοί που στέκονται σε υψηλό επίπεδο, αναφερόμενος στ’ ότι είναι στο πλευρό της ομάδας σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια.