Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό (19/1, 18:00). Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου επέστρεψαν τρεις ποδοσφαιριστές.

Ανδρέας Μπουχαλάκης και Λάμπρος Σμυρλής ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ στην αποστολή επιστρέφει μετά από περίπου τρεις μήνες ο Σεμπάστιαν Μλάντεν.

Ο Ρουμάνος στόπερ έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς στην τρέχουσα σεζόν, με αποτέλεσμα να μην έχει αγωνιστεί καθόλου και η τελευταία φορά που κάθισε στον πάγκο των Καναρινιών ήταν στον αγώνα με την Κηφισιά στη Νεάπολη, τον περασμένο Οκτώβριο.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένει ο Χόρχε Αγκίρε, λόγω οστικού οιδήματος, ενώ διαθέσιμος δεν είναι ούτε ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος αποκόμισε ενοχλήσεις στο δικέφαλο στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Αμφότεροι αναμένεται να ανεβάσουν ρυθμούς από την ερχόμενη εβδομάδα.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.