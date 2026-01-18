Τέσσερις μάνατζερς ήταν παρόντες στην άφιξη του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ήρθε από την Αργεντινή μαζί με τη μητέρα του και τον «κολλητό» φίλο του, που εκτελεί και χρέη συμβούλου του.

Είθισται οι νέοι παίκτες των ελληνικών ομάδων που έρχονται από τη Λατινική Αμερική να συνοδεύονται από ένα... μπουκέτο ατζέντηδων. Το ίδιο συνέβη σήμερα και με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Διότι παρόντες στο αεροδρόμιο ήταν δύο εκπρόσωποι της Roc Nation Sports, δηλαδή του γραφείου που εκπροσωπεί τον 21χρονο εξτρέμ, αλλά και ο Ανδρέας Δημητρίου με τον Τάι της LA Football Consulting. Δηλαδή οι... εν Ελλάδι διαμεσολαβητές που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Αν ο Αντίνο έχει την απόδοση του Λιβάι Γκαρσία, στου οποίου τη μεταγραφή είχαν και πάλι μεσολάβηση, ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει μια πολύ καλή κίνηση!

Στην Ελλάδα δεν ήρθε ούτε ο πατέρας, ούτε ο αδελφός του Αντίνο. Ηρθε όμως η μητέρα του και ο επί χρόνια «κολλητός» του. Ο καλύτερος φίλος του, ο σύμβουλός του. Ο άνθρωπος με τον οποίο σίγουρα τους πρώτους μήνες θα μένει ο Αντίνο μαζί! Στα αξιοσημείωτα της άφιξής του και η παρουσία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δύο σωματοφυλάκων από την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δια... παν ενδεχόμενο.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έγινε αντιληπτός στην αίθουσα αφίξεων από οπαδούς του Τριφυλλιού που μόλις είχαν επιστρέψει από το Μόναχο μετά το ματς του Παναθηναϊκού εναντίον της Μπάγερν την προηγούμενη Πέμπτη για τη Euroleaague και στις πρώτες του δηλώσεις είπε μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον προπονητή και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθω και θα επαναλάβω οτι χαίρομαι που ειμαι στον Παναθηναϊκό, έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. (...) Μίλησα με τον Ταμπόρδα και μου είπε μερικά πράγματα για την πόλη εδώ την Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί είναι γνωστοί για το ότι αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ».