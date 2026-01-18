Οι πρώτοι οπαδοί του Παναθηναϊκού που συνάντησαν στο αεροδρόμιο τον Σαντίνο Αντίνο και οι στόχοι που έθεσε ο Αργεντινός εξτρέμ.

Κάμερες πολλές, δημοσιογράφοι πολλοί, οπαδοί του Παναθηναϊκού λίγοι σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την άφιξη της πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία της ομάδας, του 21χρονου Σαντίνο Αντίνο. Μικροί στην ηλικία οι περισσότεροι από τους πιτσιρικάδες που τον περίμεναν στην αίθουσα αφίξεων, αλλά δεν ήταν οι πρώτοι φίλοι του Παναθηναϊκού που είδαν στην Αθήνα τον Αργεντινό εξτρέμ!

Οι πρώτοι ήταν στην αίθουσα αναμονής για τις αποσκευές, άρτι αφιχθέντες (οι τελευταίοι) από τη Γερμανία, όπου ο Panathinaikos BC είχε αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Μπάγερν (προφανώς είχαν συνδυάσει το παιχνίδι και με ωραίο τριήμερο στο εξωτερικό). Αυτόγραφα, φωτογραφίες με το κινητό, τον αναγνώρισαν αμέσως...

Λίγο αργότερα ο Αντίνο είπε μεταξύ άλλων:

«Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον προπονητή και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθω και θα επαναλάβω οτι χαίρομαι που ειμαι στον Παναθηναϊκό, έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. (...) Μίλησα με τον Ταμπόρδα και μου είπε μερικά πράγματα για την πόλη εδώ την Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί είναι γνωστοί για το ότι αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ.

Οσο για τους στόχους της ομάδας στην εφετινή σεζόν; Είναι ο πρώτος που... δεν μιλά για κατάκτηση τίτλου και ασφαλώς πολύ σωστά έπραξε! «Οι στόχοι που έχουμε όλοι είναι ξεκάθαροι, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδας» είπε ο Αντίνο, ο οποίος προφανώς δεν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί άμεσα, εφόσον η Γοδόι Κρουζ άρχισε την προετοιμασία της την προηγούμενη Δευτέρα κι εκείνος ήταν από την Πέμπτη με τις βαλίτσες στο χέρι...