Από τις 17:00 της Κυριακής οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να διασκεδάζουν στην Fan Zone έξω από την OPAP Arena ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/1, 21:00) τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Super League στην OPAP Arena και από τις 17:00 στην Πλατεία του Αετού έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα υπάρχει Fan Zone για τους φίλους της Ένωσης.

Επίσης στην μπουτίκ θα βρίσκεται για το Meet And Greet ο Μιχάλης Κασάπης, με τους φιλάθλους της ΑΕΚ να έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν μαζί του και να πάρουν αυτόγραφα.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας, ότι αύριο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, θα υπάρχει όπως πάντα Fan Zone στην Πλατεία του Αετού, έξω από την OPAP Arena. Από τις 17.00 θα υπάρχει μουσικό πρόγραμμα με d.j και live performances, μέχρι τις 19.15. Παράλληλα θα έχουμε το Meet And Greet The Legends, με την παρουσία αύριο του Μιχάλη Κασάπη, αλλά και τον Τρόχο της Τύχης με πολλά πλούσια δώρα για τους φίλους της ομάδας μας».