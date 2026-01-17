Σαντίνο Αντίνο: Το ταξίδι για την Ελλάδα ξεκίνησε
Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο, θα βρίσκεται στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και συγκεκριμένα στις 15:15, ερχόμενος από την Ισπανία.
Από το Gazzetta πληροφορηθήκατε το απόγευμα της Παρασκευής (16/01) με υπευθυνότητα την ημέρα και την ώρα που έπεσαν οι υπογραφές κι έπειτα όλες τις λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της μεταγραφής του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ, που κόστισε στον Παναθηναϊκό 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του, χώρια τα επιπλέον χρήματα που πήραν οι μάνατζέρ του, τα οποία κυμαίνονται λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.
Ο 20χρονος Αντίνο ξεκίνησε το ταξίδι για την Ευρώπη, τον αποχαιρέτησε ο αδερφός του Τιάγκο, αλλά και φίλοι του και ο ίδιος ανέβασε στο instagram τις φωτογραφίες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.