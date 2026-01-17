Σαντίνο Αντίνο: Το ταξίδι για την Ελλάδα ξεκίνησε

Σαντίνο Αντίνο: Το ταξίδι για την Ελλάδα ξεκίνησε

Γιώργος Σακελλαρίου
Σαντίνο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο ξεκίνησε την πτήση του για την Ελλάδα, ώστε να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο, θα βρίσκεται στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και συγκεκριμένα στις 15:15, ερχόμενος από την Ισπανία.

Από το Gazzetta πληροφορηθήκατε το απόγευμα της Παρασκευής (16/01) με υπευθυνότητα την ημέρα και την ώρα που έπεσαν οι υπογραφές κι έπειτα όλες τις λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της μεταγραφής του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ, που κόστισε στον Παναθηναϊκό 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του, χώρια τα επιπλέον χρήματα που πήραν οι μάνατζέρ του, τα οποία κυμαίνονται λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.

Εκείνος, λοιπόν, θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής (18/01) ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά να βάλει την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού».

Ο 20χρονος Αντίνο ξεκίνησε το ταξίδι για την Ευρώπη, τον αποχαιρέτησε ο αδερφός του Τιάγκο, αλλά και φίλοι του και ο ίδιος ανέβασε στο instagram τις φωτογραφίες.

 

Αντίνο

Αντίνο

Αντίνο

@Photo credits: instagram @santinoandino
     

