Βαθμολογία: Ο Πανσερραϊκός έμεινε ζωντανός με τη νίκη επί της Κηφισιάς
Ο Πανσερραϊκός πήρε τεράστια νίκη με 2-1 κόντρα στην Κηφισιά κι έμεινε ζωντανός για την παραμονή. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των Σερραίων, που χρειάστηκε να φτάσουν στην 17η αγωνιστική για να πανηγυρίσουν ξανά.
Μία αγωνιστική, όπου δεσπόζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός δεν έχει υποχρεώσεις, διότι αναβλήθηκε, έπειτα από δικό του αίτημα, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor.
Το πρόγραμμα
Σάββατο 17/1
Aστέρας Aktor - Ολυμπιακός αναβλήθηκε
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
Κυριακή 18/1
ΑΕΛ Novibet - Άρης 17:00 CS1
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 19:00 NS Prime
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 21:00 CS1
Δευτέρα 19/1
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 18:00 CS2
Βόλος - Ατρόμητος 20:00 CS1
Η βαθμολογία (16 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 39
2. ΠΑΟΚ 38
3. ΑΕΚ 38
4. Λεβαδειακός 31
--------------------------------
5. Παναθηναϊκός 25
6. Βόλος 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
--------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. ΟΦΗ 15
11. Aστέρας Aktor 13
12. Ατρόμητος 13
13. ΑΕΛ Novibet 10
14. Πανσερραϊκός 8
* Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν 15 ματς, ενώ Πανσερραϊκός και Κηφισιά έχουν 17 αγώνες.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.