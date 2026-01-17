Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Stoiximan Super League μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού επί της Κηφισιάς

Ο Πανσερραϊκός πήρε τεράστια νίκη με 2-1 κόντρα στην Κηφισιά κι έμεινε ζωντανός για την παραμονή. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των Σερραίων, που χρειάστηκε να φτάσουν στην 17η αγωνιστική για να πανηγυρίσουν ξανά.

Μία αγωνιστική, όπου δεσπόζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός δεν έχει υποχρεώσεις, διότι αναβλήθηκε, έπειτα από δικό του αίτημα, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 17/1

Aστέρας Aktor - Ολυμπιακός αναβλήθηκε

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18/1

ΑΕΛ Novibet - Άρης 17:00 CS1

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 19:00 NS Prime

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 21:00 CS1

Δευτέρα 19/1

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 18:00 CS2

Βόλος - Ατρόμητος 20:00 CS1

Η βαθμολογία (16 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 38

4. Λεβαδειακός 31

--------------------------------

5. Παναθηναϊκός 25

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

--------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Aστέρας Aktor 13

12. Ατρόμητος 13

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 8

* Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν 15 ματς, ενώ Πανσερραϊκός και Κηφισιά έχουν 17 αγώνες.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων