Ο Γκελασβίλι ισοφάρισε για τον Πανσερραϊκό στο 59'.

Ο Πανσερραϊκός έψαξε το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στην Κηφισιά και το βρήκε στο 59'.

Ο Λύρατζης εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα από τον Έμπο στρώθηκε στον Γκελασβίλι, ο οποίος με αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι σημείωσε το 1-1.

Το γκολ του Πανσερραϊκού