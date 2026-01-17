Πανσερραϊκός - Κηφισιά: Ο Γκελασβίλι ισοφάρισε για τους γηπεδούχους

Γιώργος Σακελλαρίου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά

Ο Γκελασβίλι ισοφάρισε για τον Πανσερραϊκό στο 59'.

Ο Πανσερραϊκός έψαξε το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στην Κηφισιά και το βρήκε στο 59'.

Ο Λύρατζης εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα από τον Έμπο στρώθηκε στον Γκελασβίλι, ο οποίος με αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι σημείωσε το 1-1.

Το γκολ του Πανσερραϊκού

