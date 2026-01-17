Η Κηφισιά στο 30' πέτυχε το 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό με τον Χριστόπουλο.

Η Κηφισιά βρήκε πρώτη γκολ στο ματς με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Στο 30' ο Ο Ζέρσον έβγαλε μία φοβερή κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Χριστόπουλος έφυγε στον χώρο με το δεξί πλάσαρε ψύχραιμα και νίκησε τον Τσομπανίδη για το 1-0.

Το γκολ της Κηφισιάς