Πανσερραϊκός - Κηφισιά: Ο Χριστόπουλος άνοιξε το σκορ
Η Κηφισιά στο 30' πέτυχε το 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό με τον Χριστόπουλο.
Η Κηφισιά βρήκε πρώτη γκολ στο ματς με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.
Στο 30' ο Ο Ζέρσον έβγαλε μία φοβερή κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Χριστόπουλος έφυγε στον χώρο με το δεξί πλάσαρε ψύχραιμα και νίκησε τον Τσομπανίδη για το 1-0.
Το γκολ της Κηφισιάς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.