Ο νεαρός χαφ - που είχε σταθεί άτυχος με σοβαρό τραυματισμό του - αποχωρεί από την Ρίο Άβε και μένει να φανεί το τι θα αποφασιστεί για εκείνον από τον Ολυμπιακό.

Ο Θεοφάνης Μπακούλας είχε δοθεί δανεικός στην ομάδα της Ρίο Άβε. Ο 21χρονος που είναι κυρίως εξάρι και οκτάρι έκανε 3 συμμετοχές με την φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, που ανακοίνωσε την λήξη του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αποφανθεί για το τι θα γίνει με την περίπτωσή του από εδώ και πέρα. Να σημειώσουμε πώς ο νεαρός ήταν εξαιρετικά άτυχος καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις αρχές Σεπτεμβρίου και η εκτίμηση ήταν ότι θα έχανε το υπόλοιπο της σεζόν.