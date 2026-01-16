Ρίο Άβε: Ανακοίνωσε ότι διεκόπη ο δανεισμός του Μπακούλα
Ο Θεοφάνης Μπακούλας είχε δοθεί δανεικός στην ομάδα της Ρίο Άβε. Ο 21χρονος που είναι κυρίως εξάρι και οκτάρι έκανε 3 συμμετοχές με την φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, που ανακοίνωσε την λήξη του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αποφανθεί για το τι θα γίνει με την περίπτωσή του από εδώ και πέρα. Να σημειώσουμε πώς ο νεαρός ήταν εξαιρετικά άτυχος καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις αρχές Σεπτεμβρίου και η εκτίμηση ήταν ότι θα έχανε το υπόλοιπο της σεζόν.
