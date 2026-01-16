Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία ο Παναιτωλικός έχει κάνει πρόταση στη Στεάουα Βουκουρεστίου για την απόκτηση του Ντένις Πόλιτιτς.

Ο Παναιτωλικός κινείται στην αγορά για τη μεσοεπιθετική του ενίσχυση, ψάχνοντας κυρίως για εξτρέμ που θα δύναται να παίξει και ως φορ. Στη Ρουμανία υποστηρίζουν πως μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει στο Αγρίνιο είναι του Ντένις Πόλιτιτς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Εμάνουελ Ρόσου, ο Τίτορμος έχει καταθέσει πρόταση στη Στεάουα Βουκουρεστίου για το δανεισμό του Ρουμάνου εξτρέμ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο ακραίο επιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό «φτερό», όμνως μπορεί να παίξει τόσο δεξιά, όσο και στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ύψους 1,85 μ. και έχει σε ισχύ συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η Στεάουα τον αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι από την Ντίναμο 1948, αντί ποσού κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 22 εμφανίσεις και έχει σκοράρει τρεις φορές.

Στα 12 του χρόνια εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί στο Νησί σε Μπόλτον, Σάλφορντ, Πορτ Βέιλ, ενώ έχει περάσει και από την ιταλική Κρεμονέζε. Την περασμένη σεζόν είχε 27 εμφανίσεις, με έξι γκολ και δυο ασίστ στην Ντίναμο 1948 και «κέρδισε» τη μεταγραφή του στη Στεάουα.