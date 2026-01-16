Η ονομασία της εταιρείας ειδικού σκοπού για τη Νέα Τούμπα δεν ήταν τυχαία, αλλά προσωπική σύλληψη του Ιβάν Σαββίδη, με έντονο συμβολισμό για τον ΠΑΟΚ και την έδρα του.

Ονομάστηκε «Φωλιά Δικέφαλου Αετού» και δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας επικοινωνιακής έμπνευσης της στιγμής ή μιας τυπικής εταιρικής διαδικασίας. Η επιλογή του ονόματος της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) για τη «Νέα Τούμπα» ήταν μια αμιγώς προσωπική σκέψη του Ιβάν Σαββίδη, μια ιδέα που γεννήθηκε και ωρίμασε μέσα από τη σταθερή, διαχρονική του εμμονή με τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Για τον ισχυρό άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, το νέο γήπεδο δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη κατασκευαστικό έργο, εννοείται πως μιλάμε για ένα έργο ζωής, που θα έρθει να αλλάξει μια για πάντα το «στάτους» της ομάδας.

Στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδη, εδώ και χρόνια, η «Νέα Τούμπα» είναι κάτι βαθύτερο: θέλει να αποτελεί το φυσικό καταφύγιο του συλλόγου, το σημείο αναφοράς, ο χώρος όπου ο ΠΑΟΚ θα επιστρέφει πάντα για να αντλεί δύναμη. Όπως ο αετός έχει τη φωλιά του, έτσι και ο «Δικέφαλος αετός» του ΠΑΟΚ έπρεπε να αποκτήσει τη δική του. Όχι απλώς ένα στάδιο, αλλά μια έδρα με ταυτότητα!

Η σύλληψη του ονόματος συνοδεύεται και από έναν έντονο συμβολισμό. Στη σκέψη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τα δύο φτερά του δικέφαλου αετού αγκαλιάζουν τη δυτική και την ανατολική πλευρά του γηπέδου, δημιουργώντας ένα ενιαίο, συμπαγές σώμα. Τα δύο κεφάλια «κοιτούν» προς τον βορρά, εκεί όπου θα δεσπόζει η Θύρα 4, η καρδιά (και) της Νέας Τούμπας, το σημείο από το οποίο ξεκινά και κορυφώνεται η ένταση.

Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως έλεγε σε στενούς συνεργάτες του, η «Φωλιά» δεν πρέπει απλώς να φιλοξενεί αγώνες. Πρέπει να ζει και να αναπνέει. Η ακουστική της, ο τρόπος που ο ήχος θα εγκλωβίζεται και θα επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, αποτελεί για τον ίδιο βασική προτεραιότητα.

Η επιθυμία του είναι ξεκάθαρη: η Νέα Τούμπα να γίνει το πιο «καυτό» γήπεδο, ένας χώρος όπου ο αντίπαλος θα αισθάνεται από το πρώτο λεπτό ότι βρίσκεται σε… εχθρικό έδαφος.

Η ονομασία «Φωλιά Δικέφαλου Αετού» συμπυκνώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Δεν περιγράφει απλώς μια εταιρεία ή ένα έργο. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Σαββίδης αντιλαμβάνεται τον ΠΑΟΚ: ως έναν οργανισμό με ρίζες, σύμβολα και έντονη ταυτότητα, που αξίζει ένα σπίτι αντάξιο της ιστορίας και της δυναμικής του.