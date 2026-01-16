Τα δεδομένα για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ, η οποία θα εξαρτηθεί από την πορεία των Ασπρόμαυρων στο Europa League.

Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ να ασκήσει το joker right του. Οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους τα κρίσιμα ματς με Μπέτις και Λυών, τα οποία θα κρίνουν την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου και σε αυτό το πλαίσιο άσκησαν το δικαίωμα για αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα με την Κηφισιά, στη Νεάπολη.

Τι ισχύει όμως για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της «μάχης» της Νίκαιας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League; Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις ο αγώνας θα οριστεί μεσοβδόμαδα, στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία. Άλλωστε κάτι ανάλογο θα συμβεί και στο Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός, το οποίο οδεύει για τις 4 Φεβρουαρίου, από τη στιγμή που οι δυο ομάδες δεν έχουν υποχρεώσεις στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η νέα ημερομηνία εξαρτάται από το αν ο ΠΑΟΚ αγωνιστεί στα Play Offs του Europa League. Εάν οι Θεσσαλονικείς τερματίσουν στην 8αδα ή στο σενάριο που αποκλειστούν από τη διοργάνωση τότε το ματς θα γίνει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που η ομάδα του Λουτσέσκου παίξει στον ενδιάμεσο γύρο τότε ο αγώνα θα πάει για τις 4 Μαρτίου, ημερομηνία που είναι η επικρατέστερη και για το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ της 1ης αγωνιστικής.

Θυμίζουμε πως η μοναδική ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη και δεν έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για αναβολή είναι η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει ξανά στην Ευρώπη τον Μάρτιο, για τους «16» του Conference League.