Συστάθηκε η εταιρία «Φωλιά Δικέφαλου Αετού» για την κατασκευή της Νέας Τούμπας με επικεφαλής τον Ιβάν Σαββίδη.

Χωρίς θόρυβο και χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με πράξεις, ολοκληρώθηκε ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα για τη Νέα Τούμπα.

Η σύσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ είναι πλέον γεγονός και σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη.

Η εταιρία φέρει την επωνυμία «Φωλιά Δικέφαλου Αετού», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, και έχει ως αποκλειστικό σκοπό «την κατασκευή/ανέγερση και εκμετάλλευση Σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Τούμπας Θεσσαλονίκης, στη θέση που προϋπήρχε το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ».

Ένα όνομα με ξεκάθαρο σημειολογικό φορτίο, που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του έργου: το νέο σπίτι του Δικεφάλου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του συλλόγου.

Στη θέση του προέδρου της εταιρίας βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης, με διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Γκοντσάροβα και μέλος του διοικητικού σχήματος τον Κώστας Φωτιάδης. Πρόκειται για μια σύνθεση που δείχνει ξεκάθαρα ότι το έργο βρίσκεται υπό άμεση εποπτεία και δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει πως μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα ολοκληρωθεί η σύσταση της SPV για το νέο γήπεδο και το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε στο ακέραιο. Ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι, παρά τον θόρυβο των προηγούμενων μηνών, το πλάνο προχωρά μεθοδικά και χωρίς παρεκκλίσεις.

Η ουσία είναι μία: η Νέα Τούμπα δεν βρίσκεται πια στο στάδιο των εξαγγελιών ή των μνημονίων. Με τη σύσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού, το έργο μπαίνει σε φάση υλοποίησης, με όλες τις απαραίτητες κινήσεις να γίνονται βήμα-βήμα, αθόρυβα αλλά αποφασιστικά.