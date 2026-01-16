Στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του 24χρονου δεξιού οπισθοφύλακα της Εσπανιόλ, Ρουμπέν Σάντσες.

Όλο και περισσότερα ονόματα βγαίνουν στην επιφάνεια για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να έχουν ρίξει το βάρος τους στην περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν απλώσει και αλλού τα δίχτυα τους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, το «τριφύλλι» έχει ρωτήσει για τον Ρουμπέν Σάντσες της Εσπανιόλ, ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας και έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 24χρονος αμυντικός μετρά 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία ως δανεικός τόσο στη Μιράντες (21 παιχνίδια) όσο και στη Γρανάδα (33 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ).

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τον Ισπανό ποδοσφαιριστή τον κοιτούν ομάδες από τη Serie A της Ιταλίας αλλά και από τη Championship της Αγγλίας.