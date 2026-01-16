Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας μετά το διπλό του ΠΑΟΚ στο «Καραϊσκάκης» (0-2, 14/1), με τον Ρουμάνο να έχει γίνει μέχρι και... τραγούδι!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου διανύει την 2η θητεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ και, τη δεδομένη στιγμή, με αφορμή και την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, δίνει τον καλύτερό του εαυτό για το νταμπλ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός που είδε τους ποδοσφαιριστές του να επικρατούν το βράδυ της Τετάρτης (14/1) με 0-2 στο «Καραϊσκάκης» του Ολυμπιακού για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα αγαπητός, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως έγινε... τραγούδι!

Πιο συγκεκριμένα, ο 56χρονος που μετράει 2 πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα με τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε πάνω από 300 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας, έχει το δικό του άσμα. Εμπνευσμένοι από το τραγούδι του Ιοnut Cercel, Made In Romania, κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ έκαναν την... ελληνική διασκευή, με τίτλο ''Gata Roumanikia'' που μιλάει για τον Λουτσέσκου και ήδη γίνεται viral.