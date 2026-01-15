Ο Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησε με Πολωνό ρεπόρτερ και στην ερώτηση αν θα μείνει στον Παναθηναϊκό παρέπεμψε στον εκπρόσωπό του.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2028, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μείνει στον σύλλογο. Παρά τον τραυματισμό του Σίριλ Ντέσερς.

Με τη μεταγραφή του Τεττέη ήταν σχεδόν σίγουρο ότι ο 29χρονος Πολωνός (γεννήθηκε στις 23/1/97) θα ψάξει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Ήρθε ο τραυματισμός του Ντέσερς, όμως και αν φύγει ο Σφιντέρσκι θα μείνουν διαθέσιμοι μόνο οι Τεττέη, Πάντοβιτς, οπότε θα πρέπει να πάρει φορ το τριφύλλι. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν μπορεί ν' αποκλειστεί στις μεταγραφές και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ο διεθνής Πολωνός φορ θα είναι και τον Φλεβάρη στο Κορωπί.

Ο Σφιντέρσκι, λοιπόν, μίλησε στον Πολωνό δημοσιογράφο Τόμας Βλόνταρτσικ σε live μετάδοση στο youtube και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό. Ο Βλόνταρτσικ νωρίτερα πήρε συνέντευξη από τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι (βρίσκεται στην Τουρκία για προετοιμασία με τη Βίτζεβ Λοτζ), ο οποίος έκανε λόγο για... χάος στη μεταγραφική περίοδο.

Ο Ντραγκόφσκι, αφού τελείωσε η συνέντευξη, μίλησε με τον Σφιντέρσκι στο τηλέφωνο με βιντεοκλήση κι έδωσε το κινητό του στον Πολωνό ρεπόρτερ, ο οποίος με τους συνεργάτες του μπήκε αμέσως... στο ψητό. Τον ρώτησαν αν θα μείνει και ο Σφιντέρσκι που έως τώρα έχει 42 συμμετοχές, 12 γκολ και 5 ασίστ στο τριφύλλι, τους παρέπεμψε στον ατζέντη του Μάριους Πιεκάρσκι.

Αναλυτικά ο διάλογος:

-Θα μείνεις στον Παναθηναϊκό;

«Είστε live; Δεν ξέρω. Γνωρίζετε ότι δεν ξέρω. Ρωτήστε τον Μάριους (σ.σ. Πιεκάρσκι, τον ατζέντη του)».

-Είναι απασχολημένος. Πήγε έναν παίκτη στη Σίγκμα Όλομουτς. Θα είσαι ο επόμενος που θα πάρει μεταγραφή;

«Πες ντομάτα. Ντομάτα...», έλεγε ο Ντραγκόφσκι και συμφώνησε ο Σφιντέρσκι (προφανώς ένα δικό τους αστείο, ένας δικός τους... κώδικας).

-Μπορεί να μείνεις στην Αθήνα που λάμπει ο ήλιος...

«Ωραία μέρα. Έχει ζέστη σήμερα. Είδες τον αγώνα μου χθες;».

-Για να είμαι ειλικρινής όχι.

«Πώς γίνεται να μην τον είδες; Οι προημιτελικοί στην Ελλάδα είναι θεαματικοί. Καλή χρονιά, καλή χρονιά».

Ο Σφιντέρσκι επιχειρούσε να αποφύγει την παγίδα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν πειστικός ότι θα μείνει...

Το βίντεο με τον διάλογο του Βλόνταρτσικ με τον Σφιντέρσκι.