Ο Ζίβκοβιτς πίστεψε στον ΠΑΟΚ και δεν φοβήθηκε τον Ολυμπιακό!

Σε μια βραδιά όπου ο ΠΑΟΚ λειτούργησε ως σύνολο υψηλού επιπέδου, ο αρχηγός του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ένιωσε απόλυτα δικαιωμένος για την πρόβλεψη του.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν είναι απλώς ένας εξτρέμ με αριθμούς. Είναι παίκτης μεγάλων βραδιών. Παίκτης που δεν φοβάται τις δύσκολες διαδρομές, αλλά τις επιλέγει. Και στο Καραϊσκάκης, σε μια βραδιά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ήταν εκεί για να βάλει την υπογραφή του.

Ο «Zile» δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου με τη Μαρκό στην Τούμπα. Ήταν εκτός αποστολής και παρακολούθησε το ματς από την κερκίδα. Όταν τελείωσε το παιχνίδι και υπήρχε εκνευρισμός επειδή ο ΠΑΟΚ κέρδισε «μόνο» 4-1 –σε ένα βράδυ που ήθελε 4-0 ή 5-1– εκείνος χαμογελούσε. Όχι από αδιαφορία. Από βεβαιότητα.

Ήξερε ότι το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, μετά την ενδιάμεση φάση των νοκ άουτ, θα έφερνε τον Ολυμπιακό στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα στο Καραϊσκάκης. Μονό παιχνίδι. Μια κι έξω. Το χαμόγελο εκείνο δεν ήταν πρόβλεψη. Ήταν πίστη στην ομάδα, στο γκρουπ του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο σχέδιο.

Χθες το βράδυ, ο Ζίβκοβιτς δικαιώθηκε απόλυτα. Ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, με δύο ασίστ στον θρίαμβο του ΠΑΟΚ με 2-0 και στην άνετη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για 37η φορά στην ιστορία του συλλόγου. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ προτιμούσε να παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης παρά να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε προημιτελικό. Και αυτή η επιλογή, εκ των υστέρων, μοιάζει με απόλυτη δικαίωση.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Σέρβος εξτρέμ συνεχίζει να «γράφει» μια από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του. Έφτασε τις 13 ασίστ σε 28 αγώνες, έχοντας παράλληλα και 4 γκολ, και κυνηγά την κορυφαία δημιουργικά χρονιά του, εκείνη του 2023-24 με τις 19 ασίστ.

Ο «Ζίλε» και οι ασίστ του στον ΠΑΟΚ

2025-26: 13 ασίστ

2024-25: 12 ασίστ

2023-24: 19 ασίστ

2022-23: 7 ασίστ

2021-22: 12 ασίστ

2020-21: 14 ασίστ

Σύνολο: 260 συμμετοχές, 63 γκολ, 61 ασίστ.