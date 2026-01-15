Ντραγκόφσκι: «Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα πρόβλημα να φύγω»

Σε δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι τόνισε πως δεν είχε πρόβλημα να φύγει από τον Παναθηναϊκό εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε.

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έφτασε στην Τουρκία όπου βρίσκεται η Βίτσεβ Λοτζ για την προετοιμασία της πριν λίγες μέρες κι έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του πολωνικού Τύπου που βρίσκονται εκεί.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας είπε μεταξύ άλλων πως ο λόγος που τον ώθησε να φύγει από τον Παναθηναϊκό ήταν το χάος που επικρατούσε στην ομάδα, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι εννοούσε.

Εξήγησε πως δεν θέλησε να εξετάσει πιθανούς προορισμούς στο εξωτερικό, αφού έπαιζε ήδη δέκα χρόνια στο εξωτερικό και ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ανέφερε πως υπήρχαν ερωτήματα από κάποιες ακόμη πολωνικές ομάδες, αλλά εκείνος ήθελε από την αρχή να πάει στην Βίτσεβ Λοτζ.

Αναλυτικά το συγκεκριμένο απόσπασμα του Ντραργκόφσκι

«Ήμουν αποφασισμένος για τη μεταγραφή από την αρχή. Στο εξωτερικό βρίσκομαι ήδη δέκα χρόνια και μου έλειπε λίγο η Πολωνία. Δεν εξέτασα άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Απομένουν ακόμη κάποια οργανωτικά ζητήματα. Την Κυριακή πέταξα από την Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη βρέθηκα ήδη εδώ, στο Μπελέκ».

«Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε ένα ή δύο ερωτήματα από άλλες πολωνικές ομάδες, αλλά εγώ ήξερα από την αρχή τι θέλω, οπότε δεν κοίταξα κάτι άλλο. (…) Είμαι θετικά έκπληκτος από την ποιότητα στη Βίτσεβ και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Υπάρχουν εδώ αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι πολύ καλοί τεχνικά και θα μπορούσαν να σταθούν και στο εξωτερικό»