Τσιμίκας: Οι Ιταλοί μιλούν για προσέγγιση του Ολυμπιακού στην Λίβερπουλ
Η ιταλική «Gazzetta dello Sport» αναφέρθηκε σε σημερινό ρεπορτάζ της στο μέλλον του Κώστα Τσιμίκα, εμπλέκοντας και τον Ολυμπιακό σ' αυτό. Ο 29χρονος Έλληνας αριστερός μπακ φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρόμα, αφού η ομάδα του βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση αριστερού μπακ.
Εκείνος είναι εκεί ως δανεικός από την αρχή του καλοκαιριού με την συμφωνία να έχει διάρκεια για έναν χρόνο, όμως το πιο πιθανό σενάριο είναι το deal αυτό να τερματιστεί πρόωρα κι εκείνος να επιστρέψει στην Λίβερπουλ.
Μάλιστα, κάποιες ομάδες έχουν ήδη πλησιάσει τους «Ρεντς» για τον 29χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τραμπζονσπόρ για την παραχώρηση του Μπρούνο, οπότε είναι πιθανό να χρειαστεί να αποκτήσει παίκτη για την θέση αυτή.
Φυσικά, το ρεπορτάζ αυτό σημειώνει πως οι Πειραιώτες δεν είναι οι μόνοι, αφού υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Τσιμίκα.
