ΑΕΛ Novibet: Συνέντευξη Τύπου από τον Σάββα Παντελίδη
Προγραμματίστηκε συνέντευξη Τύπου από την ΑΕΛ Novibet την ερχόμενη Πέμπτη (15/01) στις 13:30 όπου ο Σάββας Παντελίδης θα μιλήσει και θα απαντήσει για θέματα γύρω από τα μεταγραφικά αλλά και το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας.
Αναλυτικά:
«Την Πέμπτη 15/01 και ώρα 13:30, ο προπονητής της ομάδας μας, Σάββας Παντελίδης, θα παραχωρήσει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στο AEL FC ARENA.
Η συνέντευξη αφορά τη σφαιρική ενημέρωση των εκπροσώπων των ΜΜΕ γύρω από θέματα που άπτονται της ομάδας, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε μεταγραφικό επίπεδο.
Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τύπου «Κώστας Μπετχαβές».
