Σε συνέντευξη Τύπου θα προχωρήσει ο Σάββας Παντελίδης όπου θα μιλήσει για διάφορα θέματα γύρω από την ΑΕΛ Novibet.

Προγραμματίστηκε συνέντευξη Τύπου από την ΑΕΛ Novibet την ερχόμενη Πέμπτη (15/01) στις 13:30 όπου ο Σάββας Παντελίδης θα μιλήσει και θα απαντήσει για θέματα γύρω από τα μεταγραφικά αλλά και το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας.

Αναλυτικά:

«Την Πέμπτη 15/01 και ώρα 13:30, ο προπονητής της ομάδας μας, Σάββας Παντελίδης, θα παραχωρήσει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στο AEL FC ARENA.

Η συνέντευξη αφορά τη σφαιρική ενημέρωση των εκπροσώπων των ΜΜΕ γύρω από θέματα που άπτονται της ομάδας, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε μεταγραφικό επίπεδο.

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τύπου «Κώστας Μπετχαβές».