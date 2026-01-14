ΑΕΛ Novibet: Συνέντευξη Τύπου από τον Σάββα Παντελίδη

Σε συνέντευξη Τύπου θα προχωρήσει ο Σάββας Παντελίδης όπου θα μιλήσει για διάφορα θέματα γύρω από την ΑΕΛ Novibet.

Προγραμματίστηκε συνέντευξη Τύπου από την ΑΕΛ Novibet την ερχόμενη Πέμπτη (15/01) στις 13:30 όπου ο Σάββας Παντελίδης θα μιλήσει και θα απαντήσει για θέματα γύρω από τα μεταγραφικά αλλά και το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας.

«Την Πέμπτη 15/01 και ώρα 13:30, ο προπονητής της ομάδας μας, Σάββας Παντελίδης, θα παραχωρήσει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στο AEL FC ARENA.

Η συνέντευξη αφορά τη σφαιρική ενημέρωση των εκπροσώπων των ΜΜΕ γύρω από θέματα που άπτονται της ομάδας, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε μεταγραφικό επίπεδο.

 

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τύπου «Κώστας Μπετχαβές».

@Photo credits: eurokinissi
     

