Σιώπης: «Τιμή να βγαίνω στον δρόμο και να με φωνάζουν ''ψυχάρα'', είναι λες κι έχω βάλει 35 γκολ»

Ο Μανώλης Σιώπης μίλησε για το πόσο απολαμβάνει να τον φωνάζουν «ψυχάρα», τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Μανώλης Σιώπης παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη για τις ανάγκες του MatchDay Mag του Παναθηναϊκού για τον αποψινό μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που θα δώσει κόντρα στον Άρη στο ΟΑΚΑ.

Ο 31χρονος παίκτης του «τριφυλλιού» τόνισε πως απολαμβάνει να τον φωνάζουν «ψυχάρα» όταν τον συναντούν στον δρόμο λόγω του στυλ παιχνιδιού και της εκτίμησης που νιώθει προς αυτό λέγοντας παράλληλα πως: «Νιώθω λες κι έχω βάλει 35 γκολ σε μία σεζόν».

Ο Έλληνας μέσος ξεκαθάρισε πως το Κύπελλο είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για τους «πράσινους», αφού δίνει τρόπαιο και γι' αυτό θέλουν να το κατακτήσουν. Πρόσθεσε πως οι παλιοί παίκτες θα πρέπει να βάλουν τα νέα παιδιά στο mindset που πρέπει αναφορικά με τους στόχους και τις απαιτήσεις που υπάρχουν στην ομάδα ενώ εξήρε την σημασία της ύπαρξης ελληνικού κορμού σε μία ομάδα.

Τέλος, μίλησε για τον Ράφα Μπενίτεθ και το πόσο του αρέσει που δεν πανικοβάλεται στα παιχνίδια ενώ χαρακτήρισε «top» την προπόνησή του.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μανώλη Σιώπη

Η νέα χρονιά άρχισε με νίκη. Ήταν το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ένα καλό ξεκίνημα για όσα θα ακολουθήσουν;

Θέλαμε να κάνουμε μία καλή εμφάνιση για να πάρει ψυχολογία η ομάδα ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Πιστεύω ότι το καταφέραμε. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και μία μεγαλύτερη νίκη, με περισσότερα γκολ. Όλα πήγαν καλά στο παιχνίδι και τώρα κοιτάμε τη δύσκολη συνέχεια.

Δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση καθώς ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα, αρχής γενομένης από το ματς με τον Άρη για το Κύπελλο. Πώς αντιμετωπίζει η ομάδα αυτό το παιχνίδι που ουσιαστικά έχει χαρακτήρα τελικού;

Πράγματι, το παιχνίδι είναι τελικός και για εμάς και για τον Άρη. Για εμάς προσωπικά, το Κύπελλο είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να πάρουμε τον τίτλο. Είναι τελικός γιατί είναι νοκ άουτ ματς. Πιστεύω ότι σε αυτούς τους αγώνες, εκτός από το τακτικό κομμάτι και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που βάζουν οι προπονητές μέσα στο παιχνίδι, παίζει σημαντικό ρόλο και η θέληση που θα βγάλουν οι παίκτες στο γήπεδο. Κίνητρο υπάρχει πολύ μεγάλο από όλους μας. Το θέλουμε πολύ! Σε αυτά τα ματς παίζουν σημαντικό ρόλο οι μονομαχίες και γενικά η θέληση των ποδοσφαιριστών. Είναι από αυτά τα ματς που σε μεγάλο βαθμό τα καθορίζουν κυρίως οι παίκτες. Είναι τίτλος. Είναι Κύπελλο και το θέλουμε!

Το τελευταίο διάστημα ο Άρης βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Τι εικόνα έχεις σχηματίσει για τον αντίπαλο και τι πρέπει να κάνετε μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσετε την πρόκριση;

Ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια βρίσκει τα πατήματά του, είναι καλύτερος συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύω ότι θα έρθει για να μας αντιμετωπίσει περιμένοντας. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι οι κόντρα επιθέσεις, επειδή ο στόχος τους θα είναι να κλέψουν μπάλες για να παίξουν στην κόντρα. Άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ώστε να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο για να μας απειλήσουν με άμεσες επιθέσεις. Με γρήγορες ανακτήσεις μπάλας και συνεχίζοντας το δικό μας παιχνίδι επιθετικά, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Χρειάζεται όμως προσοχή, προσήλωση, θέληση και πίστη στο πλάνο μας.

Η νοκ άουτ διαδικασία του αγώνα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει στην εξίσωση η παράταση μετά το 90λεπτο, αλλά απευθείας τα πέναλτι, δημιουργεί μια διαφορετική συνθήκη απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει έως τώρα στο Κύπελλο. Θεωρείς ότι θα παίξει ρόλο στο παιχνίδι και στην εξέλιξή του;

Εκτιμώ ότι ο Άρης θα επιχειρήσει να πάει το παιχνίδι στην… υπομονή. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει παράταση, η συνθήκη αυτή θα είναι κέρδος για τον Άρη. Η παράταση είναι συνήθως μια διαδικασία που ευνοεί τον γηπεδούχο. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και να το τελειώσουμε στο 90λεπτο. Από την άλλη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μην δημιουργηθεί άγχος, αν δεν έρχεται το γκολ. Ακόμη κι αν περάσει το πρώτο ημίχρονο και δεν έχουμε σκοράρει, δεν πρέπει να αγχωθούμε. Δεν πρέπει να χάσουμε το μυαλό μας. Πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή για να τα καταφέρουμε.

Το παιχνίδι με τον Άρη εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενους κρίσιμους αγώνες και στους τρεις στόχους, που έχει ο Παναθηναϊκός. Παράλληλα όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη και η αναδόμηση της ομάδας, στην οποία ήδη έχουν έρθει νέα πρόσωπα. Ποιος είναι ο δρόμος για να συνδυαστεί το χτίσιμο μιας νέας ομάδας με τα άμεσα αποτελέσματα;

Νομίζω ότι οι παλιοί παίκτες θα πρέπει να βάλουμε τα καινούργια παιδιά στο κλίμα των στόχων και των απαιτήσεων. Να καταλάβουν εξαρχής ότι δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση επειδή κερδίσαμε ένα παιχνίδι. Οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, γιατί έχουν έρθει σε μια ομάδα, η οποία στοχεύει σε τρεις διοργανώσεις. Αν γίνει αυτό το πάντρεμα, σε συνδυασμό με αυτά που θέλει ο προπονητής αλλά και με το τακτικό κομμάτι, πιστεύω ότι θα πάμε καλά.

Σας βοήθησε η διακοπή των εορτών για να δουλέψετε καλύτερα ως γκρουπ, έχοντας περισσότερο χρόνο και ηρεμία, κάτι που δεν είχατε το προηγούμενο διάστημα λόγω των συνεχόμενων αγώνων;

Εννοείται! Πάντα βοηθάει όταν ξέρεις ότι έχεις χρόνο να δουλέψεις. Είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για τον προπονητή μας. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν είχε χρόνο για να δουλέψει όπως θα ήθελε, έχοντας παιχνίδι κάθε τρεις ημέρες. Επίσης, ήταν πολύ σημαντική αυτή η περίοδος γιατί επέστρεψαν και παιδιά που ήταν τραυματίες. Ήταν μια πολύ χρήσιμη περίοδος για την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός βάζει ξανά το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα. Ήδη έχουν αποκτηθεί τρία ταλαντούχα παιδιά όπως είναι ο Τετέι, ο Παντελίδης και ο Κοντούρης. Πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να χτίζει έναν ελληνικό κορμό;

Είναι σημαντικό! Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να δημιουργεί ελληνικό κορμό. Έχεις πολλά οφέλη ως ομάδα μέσα στα αποδυτήρια όταν υπάρχουν Έλληνες. Οι παίκτες ξέρουν σε τι ομάδα βρίσκονται και θα δώσουν και την ψυχή τους για να βοηθήσουν. Και θα βοηθήσουν και τους ξένους να προσαρμοστούν καλύτερα. Υπάρχει ένα διαφορετικό δέσιμο με τους Έλληνες παίκτες. Νομίζω ότι αυτό ισχύει σε κάθε χώρα. Οι παίκτες ξέρουν το ποδόσφαιρο, την ιστορία, το βάρος της φανέλας της ομάδας στην οποία παίζουν. Και τα τρία παιδιά που έχουν έρθει είναι άψογοι ως προς τον χαρακτήρα τους. Πολύ καλά παιδιά! Παράλληλα όμως δουλεύουν και πολύ σκληρά. Είναι επαγγελματίες. Δεν έχει σχέση η σημερινή κατάσταση με τα παλαιότερα χρόνια. Το βλέπω γενικότερα με τα νέα παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες. Και αυτά τα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα έχουν πολύ ταλέντο. Όλο το μέλλον είναι μπροστά τους. Έχουν έρθει σε μία τεράστια ομάδα, που τους δίνει την ευκαιρία να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Και πιστεύω ότι μόνο καλό θα κάνουν και στην ομάδα και στους εαυτούς τους.

Είσαι αισιόδοξος για το νέο πρότζεκτ που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Παναθηναϊκό;

Είμαι αισιόδοξος, ναι. Αλλά θέλει υπομονή γιατί είναι μια δύσκολη συνθήκη, επειδή εξελίσσεται στη μέση της χρονιάς και παράλληλα υπάρχουν αγωνιστικές απαιτήσεις. Ο κόσμος, εννοείται πως έχει απαίτηση και είναι λογικό να θέλει το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Αυτό μπορούμε μόνο εμείς μαζί με τον προπονητή να το φτιάξουμε, ώστε να έρχονται οι νίκες. Κι ας μην αποδίδει πάντα καλά η ομάδα. Το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι να έρχονται οι νίκες. Γιατί οι νίκες σε κρατάνε, σου δίνουν ψυχολογία και σου δίνουν και ηρεμία για να μπορέσεις να δουλέψεις πάνω σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Πρέπει σιγά-σιγά να χτίσουμε στην ομάδα τη νοοτροπία του νικητή.

Πώς είναι η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ; Τι σου αρέσει στον τρόπο δουλειάς του;

Μου αρέσει η ηρεμία που έχει. Που δεν πανικοβάλλεται σε καμία στιγμή του παιχνιδιού. Για την προπόνησή του, εντάξει δεν το συζητώ, είναι top! Μου αρέσει, ακόμη, ότι θέλει ταχύτητα και πολλή ένταση στο παιχνίδι του. Επίσης, μιλάει με όλους τους παίκτες και με τον καθένα ξεχωριστά. Δίνει συμβουλές για συγκεκριμένα πράγματα που θέλει σε κάθε θέση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η επικοινωνία των παικτών με τον προπονητή.

Δεν είσαι από τα παιδιά που έχουν βγει από τον Παναθηναϊκό, ενώ έχεις περάσει κι από αντιπάλους. Κι όμως οι φίλαθλοι της ομάδας σε έχουν αγκαλιάσει. Πώς αισθάνεσαι;

Είναι τεράστια τιμή για εμένα να βγαίνω στον δρόμο και να μου φωνάζουν: «Ψυχάρα!». Είναι λες και έχω βάλει 35 γκολ σε μία σεζόν. Νομίζω ότι έτσι είμαι σαν άνθρωπος και τέτοιο είναι και το στυλ του παιχνιδιού μου, με το οποίο ταυτίζεται ο κόσμος. Εκτιμάει ότι τα δίνω όλα. Δίνω τα πάντα για την ομάδα. Δεν θα κοιτάξω τον εαυτό μου. Δεν με νοιάζει καν ο εαυτός μου. Βάζω πάνω από όλα την ομάδα. Είναι πολύ τιμητικό για εμένα αυτό που συμβαίνει.

Πώς νιώθει ο Μανώλης έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό;

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, σε αυτή την τεράστια ομάδα. Το ότι όμως βρίσκομαι σε μια ομάδα που δεν πετυχαίνει τον βασικό της στόχο, με κάνει να θεωρώ τον εαυτό μου αποτυχημένο. Δεν μου αρέσει αυτό. Γι’ αυτό, κι εγώ και όλοι μέσα στην ομάδα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να φέρουμε αυτό που λείπει…