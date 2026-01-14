Μπενίτεθ: «Να μπούμε στο γήπεδο με νοοτροπία νικητή, επικίνδυνη ομάδα ο Άρης»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του αποψινού κρίσιμου αγώνα με τον Άρη.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας ενόψει του αποψινού νοκ άουτ αγώνα της ομάδας με τον Άρη στο ΟΑΚΑ (20:30-Cosmote Sport 1-live από το Gazzetta) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως οι «πράσινοι» θέλουν να διεκδικήσουν τίτλους και γι' αυτό περιμένουν να αντιμετωπίζουν καλές ομάδες στον δρόμο τους. Εξήγησε πως οι «κίτρινοι» είναι μία επικίνδυνη ομάδα, ικανή τόσο σε παιχνίδι με κατοχή όσο και στις αντεπιθέσεις.

Τόνισε δε πως το σημαντικό είναι οι παίκτες του «τριφυλλιού» να μπουν με νοοτροπία νικητή στο γήπεδο, αφού αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στα ματς αυτά.

Το μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ

«Ο Άρης είναι μία καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Είναι ομάδα συμπαγής αμυντικά και σκληροτράχηλη, με παίκτες ικανούς, είτε για κατοχή, είτε για αντεπιθέσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, καθώς ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε στην πρόκριση. Σε αυτά τα ματς παίζει ρόλο η νοοτροπία και πρέπει να μπούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είμαστε μία ομάδα που επιθυμεί να φτάσει μέχρι το τέλος, να διεκδικήσει τίτλους. Το ξέρουμε πως, για να βρεθούμε εκεί που θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε καλές ομάδες και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση».