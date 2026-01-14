Με προσωπικές ενέργειες ο Καζίας τελειώσει την «ανοιχτή πληγή» του Στέβιτς

Ο ισχύρος άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας τελείωσε το θέμα της οφειλής του Ντούσαν Στέβιτς, που κρατούσε από το 2016.

Ο Πανσερραϊκός με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως έφτασε σε συμφωνία με την Ραντνίτσκι Νις για την αποπληρωμή του χρέους του προς την σερβική ομάδα που αφορούσε στα τροφεία του Ντούσαν Στέβιτς, όπως είχε επιβεβαιώσει με απόφασή της η FIFA από το 2016.

Ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας ήταν εκείνος που με προσωπικές ενέργειες διευθέτησε μία οφειλή που ξεπερνά τις 500 χιλ. ευρώ έτσι ώστε να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε στα «λιοντάρια».

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει πως έπειτα από 10 χρόνια επουλώθηκε μία ανοιχτή πληγή που αποτελούσε “μαύρη κηλίδα” στην ιστορία της ομάδας μας, αφού ήταν η αφορμή για να οδηγηθεί στις ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Κατόπιν προσωπικών ενεργειών του Προέδρου Τάσου Καζία, η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ήρθε σε πλήρης συμφωνία με την FC Radnicki 1923 για την αποπληρωμή του χρέους που αφορούσε την υπόθεση τροφείων του ποδοσφαιριστή Dusan Stevic, κατόπιν απόφασης της FIFA από το 2016!

Έχοντας κληρονομήσει και διαχειριστεί ΜΟΝΟ προβλήματα παρελθόντων ετών κατά την διάρκεια της θητείας της, η διοίκηση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατάφερε, εις βάρος του αγωνιστικού τμήματος, να διευθετήσει μια οφειλή άνω των 500.000€ προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άρση επιβολής απαγόρευσης μεταγραφών.

Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις που προέκυψαν ήταν οι άμεσα συναρτημένες με αυτήν, οπότε και επιλύθηκαν άμεσα.

Ο Πανσερραϊκός είναι εδώ, δηλώνει παρών σε κάθε μάχη, εντός ή εκτός γηπέδου, δεν υποχωρεί, λύνει προβλήματα εκεί όπου άλλοι… αποχωρούν, από το 2018 εξελίσσεται καθημερινά και αρέσει-δεν άρεσει σε κάποιους, θα συνεχίσει να είναι δυνατός σε όλα τα επίπεδα.

Τα καλύτερα έρχονται…»