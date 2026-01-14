Ολυμπιακός: Το ποσό που ζητά ο Φρεντ για να φύγει από τη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τους Τούρκους
Στην Τουρκία έκαναν λόγο για επίσημη κρούση του Ολυμπιακού στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Φρεντ, ωστόσο νέες πληροφορίες δείχνουν το μέγεθος της δυσκολίας που έχει η μεταγραφή του 32χρονου χαφ.
Πάντα με επιφύλαξη στις πηγές των Τούρκων, ο Τούρκος δημοσιογράφος Σερκάν Χαμζάογλου, ο Βραζιλιάνος μέσος λαμβάνει ετησίως πέντε εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να μην δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη Φενέρ αν δεν βρει ίδιο συμβόλαιο σε άλλον σύλλογο.
Ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προφορική προσφορά αλλά δεν μπορεί να καλύψει το ποσό που ζητά ο διεθνής ποδοσφαιριστής.
💥Sercan Hamzaoğlu:— Fener Digitale (@FenerDigitaleX) January 14, 2026
Olympiakos, Fred için sözlü bir teklifte bulundu ancak maaş konusunda Fenerbahçe’den aldığı ücreti karşılayamıyor.
Fred, Fenerbahçe’de yıllık 5 milyon € kazanıyor.
Fred, maaşının tamamını almadan gitmek istemiyor pic.twitter.com/XoEW9HrGq4
