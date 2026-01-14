Ολυμπιακός: Το ποσό που ζητά ο Φρεντ για να φύγει από τη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τους Τούρκους

Ολυμπιακός: Το ποσό που ζητά ο Φρεντ για να φύγει από τη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τους Τούρκους

Νότης Χάλαρης
Οι παίκτες της Φενέρ

bet365

Όπως αναφέρουν στην Τουρκία, ο Φρεντ θέλει να λάβει το ίδιο ποσό με αυτό που δέχεται στη Φενέρμπαχτσε προκειμένου να αποχωρήσει από τον τουρκικό σύλλογο.

Στην Τουρκία έκαναν λόγο για επίσημη κρούση του Ολυμπιακού στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Φρεντ, ωστόσο νέες πληροφορίες δείχνουν το μέγεθος της δυσκολίας που έχει η μεταγραφή του 32χρονου χαφ.

Πάντα με επιφύλαξη στις πηγές των Τούρκων, ο Τούρκος δημοσιογράφος Σερκάν Χαμζάογλου, ο Βραζιλιάνος μέσος λαμβάνει ετησίως πέντε εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να μην δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη Φενέρ αν δεν βρει ίδιο συμβόλαιο σε άλλον σύλλογο.

Ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προφορική προσφορά αλλά δεν μπορεί να καλύψει το ποσό που ζητά ο διεθνής ποδοσφαιριστής.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα