Όπως αναφέρουν στην Τουρκία, ο Φρεντ θέλει να λάβει το ίδιο ποσό με αυτό που δέχεται στη Φενέρμπαχτσε προκειμένου να αποχωρήσει από τον τουρκικό σύλλογο.

Στην Τουρκία έκαναν λόγο για επίσημη κρούση του Ολυμπιακού στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Φρεντ , ωστόσο νέες πληροφορίες δείχνουν το μέγεθος της δυσκολίας που έχει η μεταγραφή του 32χρονου χαφ.

Πάντα με επιφύλαξη στις πηγές των Τούρκων, ο Τούρκος δημοσιογράφος Σερκάν Χαμζάογλου, ο Βραζιλιάνος μέσος λαμβάνει ετησίως πέντε εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να μην δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη Φενέρ αν δεν βρει ίδιο συμβόλαιο σε άλλον σύλλογο.

Ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προφορική προσφορά αλλά δεν μπορεί να καλύψει το ποσό που ζητά ο διεθνής ποδοσφαιριστής.