«Επίσημη πρόταση του Ολυμπιακού και άλλης μίας ομάδας στον Φρεντ»

Φουντώνει όλο και περισσότερο το σενάριο από την Τουρκία για κρούση του Ολυμπιακού στη Φενέρμπαχτσε με στόχο την απόκτηση του Φρεντ.

Η περίπτωση του Φρεντ έχει γραφτεί ξανά για τον Ολυμπιακό, ωστόσο στην Τουρκία φαίνεται πως δίνουν όλο και περισσότερη ισχύ στο συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπούνσουογλου, ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη πρόταση στη Φενέρμπατχσε για την απόκτηση του 32χρονου χαφ ωστόσο δεν είναι ο μόνος καθώς υπάρχει και άλλη ομάδα που έχει κάνει κρούση και μάλιστα αρκετά καλή στο οικονομικό σκέλος.

Ο 32 φορές διεθνής ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τον τουρκικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ενώ φέτος μετράει 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και δύο ασίστ ως απολογισμό ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τα χρώματα των Ιντερνασιονάλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με συνολικό ποσό 84 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές.