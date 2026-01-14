«Δυναμικά για Ονιεμαέτσι η Τραμπζονσπόρ, ζητάει τρία εκατ. ευρώ ο Ολυμπιακός»

Η Τραμπζονσπόρ φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά στη... μάχη για την απόκτηση του Μπρούνο Ονιεμαέτσι αλλά ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένες οικονομικές απαιτήσεις.

Από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο Copa Africa είναι ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι καθώς έχει αγωνιστεί στα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια της Νιγηρίας στη διοργάνωση και έχει βάλει το χεράκι του στην πορεία έως τα ημιτελικά.

Μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης (14/01, 22:00) θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο του Ελ Καμπί για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, με τον 26χρονος ακραίο μπακ να μετράει ήδη και μία ασίστ σε αυτό το διάστημα αγώνων.

Για αυτό και η περίπτωση του δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την Τραμπζονσπόρ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπούσι Λαμπά, ο διεθνής αμυντικός έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του τουρκικού συλλόγου, ο οποίος θέλει να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Ωστόσο, η ίδια πηγή αναφέρει τις οικονομικές απαιτήσεις των Πειραιωτών, οι οποίες φτάνουν τα τρία εκατ. ευρώ προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως στην πώληση του Νιγηριανού ακραίου μπακ.

Παράλληλα, υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από την Ισπανία όσο και από την Πορτογαλία και τη Γαλλία για την περίπτωση του.