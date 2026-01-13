ΑΕΚ: Το «Ενωσίτικο» δείπνο του Πέτρου Παππά, παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου

ΑΕΚ: Το «Ενωσίτικο» δείπνο του Πέτρου Παππά, παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου

Βασίλης Μπαλατσός
Ηλιοπουλος

Ο γνωστός Ενωσίτης επιχειρηματίας, Πέτρος Παππάς, κάλεσε στο σπίτι του 104 πρόσωπα που αγαπούν την ΑΕΚ, εκ των οποίων και ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Ένα ξεχωριστό, «κιτρινόμαυρο» δείπντο διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας (13/1) ο Πέτρος Παππάς, ο οποίος είναι γνωστός για τα... ενωσίτικα αισθήματα του. Ο Έλληνας εφοπλιστής προσκάλεσε στο σπίτι του 104 άτομα, από διάφορους χώρους, τα οποία είχαν κοινό «παρανομαστή» την αγάπη τους για την ΑΕΚ και από αυτή τη βραδιά δεν έλειψε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Φυσικά η παρουσία του διοικητικού ηγέτης του Δικεφάλου ξεχώρισε και «προσέλκυσε» τους παρεβρισκόμενους, καθώς υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για την πορεία του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ και του «project» που υλοποιείται.

Οι επιφανείς Ενωσίτες που έδωσαν το παρών στο σπίτι του Πέτρου Παππά είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν σκέψεις, ανησυχίες, προτάσεις και προσδοκίες με τον ισχυρό άνδρα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Το κλίμα στο δείπνο ήταν εξαιρετικό και πιστοποίησε, για ακόμα μια φορά, ότι ΑΕΚ σημαίνει Ένωση και αποτελεί μια μεγάλη και συνάμα ισχυρή οικογένεια.

@Photo credits: INTIME
     

