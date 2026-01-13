Ο Μπαρίνοφ που απασχόλησε την ΑΕΚ, ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την ΑΕΚ, ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ. Ο 29χρόνος διεθνής μέσος του οποίου το όνομα, τόσο το καλοκαίρι όσο και τώρα, συνδέθηκε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ρώσικη ομάδα έως και το 2029.

Ο μέχρι πρότινος παίκτη της Λοκομοτίβ, για τον οποίο η Ένωση σταμάτησε να ασχολείται το τελευταίο διάστημα, κατέληξε στην πρώην ομάδα του τωρινού προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για ακόμη μία φορά στο ρώσικο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας:

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Λοκομοτίβ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μετάβαση του μέσου στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο. Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογό μας μέχρι το τέλος της σεζόν 2028/29.

Στον λογαριασμό του Μπαρίνοφ 274 αγώνες, 13 γκολ και 27 ασίστ για την ομάδα των «σιδηροδρόμων». Ήταν αρχηγός της Λοκομοτίβ από τη σεζόν 2022/23. Επίσης από το 2019 ο Ντμίτρι καλείται κανονικά στην εθνική Ρωσίας, για την οποία πέρασε 23 αγώνες - σε τρεις από αυτές ως αρχηγός. Ο Μπαρίνοφ θα παίξει για τους «κόκκινους» με το νούμερο 6. Σήμερα θα πάει με την ομάδα στην ομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Καλώς ήρθες σπίτι, Ντίμα!