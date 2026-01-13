Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ολυμπιακό όλα είναι διαφορετικά

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ξεπερνάει όσο πιο γρήγορα γίνεται τα κουραστικά διαιτητικά θέματα και γράφει για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα του μεγάλου αγώνα που δίνει αύριο ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Μία μέρα πριν από τις νοκ άουτ ματσάρες του κυπέλλου και ειδικά πριν τον αγώνα των δύο πρωτοπόρων και καλύτερων ομάδων της χώρας και η προσπάθεια που γίνεται είναι να ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Αυτοί είμαστε…

«Πουλάει» και ενδιαφέρει τον κόσμο όλη αυτή η φασαρία για τη διαιτησία που εντέχνως προκαλείται; Οι φίλαθλοι μικροί και μεγάλοι, αλλά και οι φανατικοί οπαδοί των ομάδων κάθονται άραγε να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται με σκοπό κάθε ΠΑΕ να περάσει τα μηνύματά της για...το επόμενο παιχνίδι;

Συμμετέχουμε όλοι σε ένα παιχνίδι πολιτικής το οποίο κυρίως επιδιώκουν άνθρωποι που θέλουν να πείσουν για το ότι αξίζουν το μεροκάματο που παίρνουν. Είναι εκείνοι που ακόμη και τώρα εν έτη 2026 θέλουν να πείσουν τους χρηματοδότες τους ότι το παιχνίδι κρίνεται κυρίως στο παρασκήνιο και όχι μέσα στις τέσσερις γραμμές. Όλοι αυτοί οι…περίεργοι που θέλουν να πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικοί από τον Λουτσέσκου, τον Μεντιλίμπαρ τον Νίκολιτς.

Πάμε πάλι στα αυτονόητα για να τα κλείσουμε εν συντομία:

- Λάθη οι διαιτητές ΔΕΝ γίνεται ΠΟΤΕ των ποτών να μην κάνουν.

- Τα λάθη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε γενικές γραμμές από το 2016 και μετά που έπεσε το καθεστώς του 100-0, γίνονται υπέρ και κατά όλων. Πιο πολλά λάθη γίνονται ΥΠΕΡ των μεγάλων και ας μην το λένε θεωρώντας όλους εμάς…ηλίθιους, τονίζοντας μόνο τις φάσεις στις οποίες αδικούνται.

-Ο Ολυμπιακός και όλοι όσοι τον εκπροσωπούν δεν μπορούν πλέον να πείσουν κανέναν για τις προθέσεις τους και ειδικά όταν αναφέρονται σε καθαρό ποδόσφαιρο ή κάθαρση!

- Ο Ολυμπιακός που σε αυτό τον τομέα εκπροσωπείται από τον Γιάννη Παπαδόπουλο… Περιττή κάθε άλλη κουβέντα.

- Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ καλώς ή κακώς αποφάσισαν φέτος να πάνε στο κύπελλο με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR όσον αφορά τα μεγάλα ματς των πέντε. Αυτό ανακοινώθηκε και συζητήθηκε χωρίς ΚΑΜΙΑ αντίδραση σε Επιτροπή Επαγγελματικού ποδοσφαίρου τον Αύγουστο, σε επίσημη δήλωση του Γκαγκάτση στις 3 Σεπτεμβρίου και στην τελευταία Επιτροπή Επαγγελματικού που συμμετείχαν και οι κ. Σαββίδης, Αλαφούζους, Ηλιόπουλος. Εκεί μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε και ξεκάθαρη θετική τοποθέτηση, χωρίς καμία άλλη αντίδραση.

- Ο Ολυμπιακός τα ξέρει όλα αυτά, παρολ’αυτά Κυριακή βράδυ, τρεις μέρες πριν τα ματς και ενώ γνωρίζει καλά ότι δεν αλλάζει τίποτα, δημιουργεί φασαρία, εντυπώσεις, ζητάει αναβολή αν δεν μπει ξένος elite και ξεκινάει το μπούλινγκ που πιστεύει ότι «πιάνει» ακόμη στους Έλληνες διαιτητές με μικρή προσωπικότητα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Αυτά και όποιος τολμάει ας αμφισβητήσει ή διαψεύσει έστω μια γραμμή

Δικό μου πιστεύω και εντελώς αντικειμενικά, ότι ενόψει ενός τέτοιου αγώνα, σε αυτό το timing είναι ρίσκο να ορίζεις έναν διαιτητή που ΠΟΤΕ ξανά δεν έχει σφυρίξει ελληνικό ντέρμπι. Ο Τσακαλίδης θα δείξει αύριο αν μπορεί να κάνει καριέρα, αν μπορεί να σηκώσει το βάρος που πέφτει στις πλάτες του αφού κρίνονται οι Έλληνες διαιτητές συνολικά και αν συνεχίσουν να παίζουν μεγάλα ματς και αν θα ανταποκριθεί σωστά στις γνωστές πιέσεις που ασκούν οι γηπεδούχοι της αναμέτρησης.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στο κανονικό ποδόσφαιρο που έχει περισσότερη αξία και ενδιαφέρον αφού στο τέλος όλοι παίρνουν αυτό που αξίζουν με βάση την απόδοση και τη διάρκειά τους, βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ σε καλή φόρμα να παράγει ωραίο, σωστό, συνδυαστικό και θεαματικό ποδόσφαιρο. Είναι οι αρχές και οι αρετές της ομάδας του Λουτσέσκου που εντυπωσιάζουν όλο τον κόσμο. Κόντρα στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ όμως, το ποδόσφαιρο αλλάζει.

Όταν μία ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ προσπαθεί να παίξει συνδυαστικά, αλλά απέναντι έχει τον Ολυμπιακό του άμεσου ποδοσφαίρου και του φοβερού πρέσινγκ, τότε είναι πολύ-πολύ δύσκολο να μην ακολουθήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της δεύτερης μπάλας και των μονομαχιών. Πρέπει να έχεις τρομερή ποιότητα για να ξεπεράσεις αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο και να επιχειρήσεις για παράδειγμα, ορθολογικό built up. Δεν γίνεται…

Άρα… Ξεχνάμε ότι βλέπαμε μέχρι τώρα από τον ΠΑΟΚ, πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε πολλά γεμίσματα, σε πολλές μονομαχίες και όταν κάποια στιγμή πέσει η μπάλα κάτω, θα δούμε ποιος είναι περισσότερο αποτελεσματικός και στο ομαδικό παιχνίδι, αλλά και με τις προσωπικές εμπνεύσεις. Ειδικά σε αυτό το ματς όπου δεν υπάρχει και παράταση, άρα δύσκολα να παρθεί μεγάλο ρίσκο, πιστεύω ότι τα απευθείας γεμίσματα από την άμυνα στην επίθεση, δεν θα μπορούν ούτε καν να μετρηθούν!

Για τον ΠΑΟΚ έχει αξία τι απόφαση θα πάρει ο Λουτσέσκου για τον νεαρό που θα πρέπει να ξεκινήσει. Ο Μύθου στην κορυφή για να παίξουν οι δέκα βασικοί πίσω του, ή ο Μοναστηρλής για να παίξουν οι δέκα άλλοι μπροστά του; Και οι δύο περιπτώσεις έχουν θετικά και αρνητικά, με τον προπονητή να ζυγίζει και να αποφασίζει. Για όλους όσους θεωρούν τον Μύθου σίγουρο, ας σκεφτούν πόσο πολλές μονομαχίες πρέπει να δώσει εκτός περιοχής και το ότι όταν αντικατασταθεί για να μπει ο Χατσίδης, θα πρέπει να βγει και ένας από τους βασικούς εξτρέμ Για όσους θεωρούν πιθανό τον Μοναστηρλή, να σκεφτούν πόσο σημαντικός είναι ο τερματοφύλακας και το παιχνίδι του με τα πόδια σε ένα τέτοιο ματς με αυτόν τον Ολυμπιακό.

Πώς το λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. «Γι αυτό παίρνει τόσα εκατομμύρια ο προπονητής για να λαμβάνει και την ευθύνη τέτοιων -και πολλών άλλων- σημαντικών αποφάσεων».