Το κυριαρχικό ντεμπούτο του Τεττέη κόντρα στον Πανσερραϊκό σε αριθμούς

Η «τρομοκρατία» του Τεττέη στις μονομαχίες και ο συνεχής «πονοκέφαλος» που προκαλούσε στην άμυνα του Πανσερραϊκού.

Η επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού με 3-0 «σημαδεύτηκε» από το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη με την φανέλα του «τριφυλλιού».

Ο Έλληνας φορ ξεκίνησε βασικός στο πρώτο του ματς με τους «πρασίνους» παίζοντας για 96 λεπτά και άφησε αρκετά καλές εντυπώσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και την δυναμικότητα του αντιπάλου,αφού ο Πανσερραϊκός είναι αυτή τη στιγμή από τις πιο αδύναμες ομάδες της λίγκας.

Ο Τεττέη έσπειρε τον... πανικό στην άμυνα των «λιονταριών» κατορθώνοντας να φτάσει σε πολλές τελικές επικρατώντας παράλληλα κατακράτος των αντιπάλων του στις μονομαχίες και κάνοντας αρκετές δουλειές ακόμη. Το μόνο που έλειπε από την εμφάνισή του αυτή ήταν το γκολ.

Ο μεγάλος αριθμός τελικών που έφτασε ο Τεττέη και το ποσοστό του στις μονομαχίες

Ο 24χρονος φορ του Παναθηναϊκού έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιώδης στην παρθενική του εμφάνιση με την φανέλα της ομάδας. Ήταν μόνιμο πρόβλημα για την άμυνα του Πανσερραϊκού κάνοντας ούτε μία ούτε δύο, αλλά έξι τελικές.

Συνολικά οι τελικές άξιζαν 0,51xG, με την κάθε μία να φτάνει τα 0,085xG, δηλαδή λίγο χαμηλότερα από το 0,10xG που αξίζει μία μέση τελική.

Αν μάλιστα ήταν λίγο τυχερός, θα μπορούσε να είχε βρει κι ένα τέρμα, αλλά εκεί έπαιξαν ρόλο και οι δύο καλές αποκρούσεις που έκανε ο Τσομπανίδης στην κεφαλιά του και το σουτ του από τα όρια της περιοχής στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

Ο Έλληνας επιθετικός προκαλούσε κινδύνους είτε παίρνοντας την μπάλα με μέτωπο είτε στον χώρο, τις λίγες φορές που κατέστη δυνατό να συμβεί αυτό.

Τελείωσε το παιχνίδι με 5/7 ντρίμπλες και ποσοστό επιτυχίας 71%, ήρθε επτά φορές σε επαφή με την μπάλα μέσα στην περιοχή των αντιπάλων και κέρδισε τέσσερα φάουλ.

Οι ντρίμπλες του Τεττέη

Ένας ακόμη τομέας που διέπρεψε ήταν αυτός των μονομαχιών. Οι αμυντικοί του Πανσερραϊκού τα βρήκαν... σκούρα απέναντί του αφού εκείνος τελείωσε το παιχνίδι με 16/22 μονομαχίες και ποσοστό επιτυχίας 73% (!!) όταν κατά μέσο όρο φέτος έχει 29,22 ανά 90' και 43,3%.

Στον αέρα είχε 5/5 ενώ στο επιθετικό κομμάτι μόνο είχε 9/13 (69%).

Οι μονομαχίες του Τεττέη στο παιχνίδι

Βοήθησε όμως και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του κάνοντας τρία κοψίματα, πέντε επανακτήσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων έγιναν στο μισό του αντιπάλου.

Η εικόνα που είχε ο Τεττέη ήταν αυτή που θα έπρεπε από έναν επιθετικό του Παναθηναϊκού που έκανε ντεμπούτο κόντρα στον Πανσερραϊκό. Η διάθεσή του, η ενέργεια που είχε στο χορτάρι και η θέλησή του να πάρει πρωτοβουλίες και να κάνει πράγματα με την μπάλα τον βοήθησαν να βγάλει στο χορτάρι όλα τα προσόντα του.

Το γκολ μπορεί να μην ήρθε τελικά, παρ' ότι έκανε αρκετά για να το αξίζει, ωστόσο όπως δήλωσε κι εκείνος: «Το γκολ είναι κάτι που θα έρθει, όταν έρθει η στιγμή, η μπάλα θα μπει».