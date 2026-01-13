Η Κηφισιά ανακοίνωσε την αγορά του Νούνελι από τον Πανσερραϊκό

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την αγορά του Τσε Νούνελι από τον Πανσερραϊκό και ανακοίνωσε την μεταγραφή του.

Μία σημαντική κίνηση έκανε η Κηφισιά, η οποία προχώρησε στην αγορά του Τσε Νούνελι από τον Πανσερραϊκό, για την οποία είχατε διαβάσει πρώτα στο Gazzetta. Πρόκειται για την δεύτερη αγορά ποδοσφαιριστή που κάνει η ομάδα των βορείων προαστίων στο μεταγραφικό αυτό παράθυρο, αφού πλήρωσε αντίτιμο και για τον Δημήτρη Θεοδωρίδη δείχνοντας έτσι την διάθεσή της να επενδύσει κάποια από τα χρήματα που πήρε από τους Τεττέη και Παντελίδη για να βρει τους διαδόχους τους.

Ο 26χρονος Ολλανδός εξτρέμ, που πήγε στον Πανσερραϊκό μόλις το περασμένο καλοκαίρι, πρόλαβε να πραγματοποιήσει 12 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 850 λεπτά που αγωνίστηκε αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

''Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ché Nunnely, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.

O Ché Nunnely αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ΠΑΕ Πανσερραϊκός και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους.

Γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου 1999 στο Almere της Ολλανδίας, ο Ché Nunnely ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της τοπικής ομάδας. Πολύ γρήγορα όμως, ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα να μεταπηδήσει αρχικά στην Ακαδημία της FC Utrecht κι εν συνεχεία σε αυτή του AFC Ajax.

Εκεί έμεινε για περίπου πέντε χρόνια, κατακτώντας τίτλους στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Ολλανδίας.

Το καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή για τη Willem II Tilburg, στην οποία έμεινε για τρία χρόνια, πραγματοποιώντας 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τα 19 γκολ και τις 8 ασίστ. Με τον ολλανδικό σύλλογο αγωνίστηκε μάλιστα στα προκριματικά του Europa League το 2020/21, σημειώνοντας κιόλας ένα γκολ κόντρα στην FC Progrès Niederkorn.

Ακολούθως, αγωνίστηκε στη SC Heerenveen για δυόμιση χρόνια, καταγράφοντας 69 συμμετοχές (3 γκολ, 4 ασίστ) σε αυτό το διάστημα.

Στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, φόρεσε τη φανέλα του Πανσερραϊκού με τον οποίο είχε 12 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ο Ché Nunnely έχει φορέσει επίσης τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας από την U15 έως την U20, με συνολικό απολογισμό τις 65 συμμετοχές και τα 11 γκολ.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία''.