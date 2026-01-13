Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει ακόμη μία περίπτωση κεντρικού χαφ μαζί με εκείνη του Αλεξ Κραλ και άμεσα θα πάρει την τελική του απόφαση.

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς ο διεθνής Τσέχος χαφ έχει χαρακτηριστικά που εκτιμούν στο Τριφύλλι ό,τι μπορούν να δώσουν πράγματα στη μεσαία γραμμή του συνόλου, όπως για παράδειγμα η αθλητικότητα και μία αναβάθμιση στην ανασταλτική σκέψη και νοοτροπία στο νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Παράλληλα, όμως, οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως υπάρχει ακόμη μία υπόθεση για την συγκεκριμένη θέση(6-8), την οποία έχουν δουλέψει οι άνθρωποι του συλλόγου και είναι προχωρημένη, στο ίδιο επίπεδο με εκείνη του Κραλ.

Επί της ουσίας υπάρχουν δύο επιλογές που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και άμεσα το Τριφύλλι θα πάρει την τελική του απόφαση, ώστε να προκύψει ο εκλεκτός.

Φυσικά και όπως έχει προκύψει από το χορτάρι, ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη και από έναν δημιουργικό μέσο και είναι ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.