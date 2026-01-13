Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο κι άλλος χαφ, δεν παίζει μόνος του ο Κραλ!

Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο κι άλλος χαφ, δεν παίζει μόνος του ο Κραλ!

Ρεπορτάζ:  Νίκος Αθανασίου
Άλεξ Κραλ

bet365

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει ακόμη μία περίπτωση κεντρικού χαφ μαζί με εκείνη του Αλεξ Κραλ και άμεσα θα πάρει την τελική του απόφαση.

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς ο διεθνής Τσέχος χαφ έχει χαρακτηριστικά που εκτιμούν στο Τριφύλλι ό,τι μπορούν να δώσουν πράγματα στη μεσαία γραμμή του συνόλου, όπως για παράδειγμα η αθλητικότητα και μία αναβάθμιση στην ανασταλτική σκέψη και νοοτροπία στο νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Παράλληλα, όμως, οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως υπάρχει ακόμη μία υπόθεση για την συγκεκριμένη θέση(6-8), την οποία έχουν δουλέψει οι άνθρωποι του συλλόγου και είναι προχωρημένη, στο ίδιο επίπεδο με εκείνη του Κραλ.

Επί της ουσίας υπάρχουν δύο επιλογές που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και άμεσα το Τριφύλλι θα πάρει την τελική του απόφαση, ώστε να προκύψει ο εκλεκτός.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Φυσικά και όπως έχει προκύψει από το χορτάρι, ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη και από έναν δημιουργικό μέσο και είναι ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα